Csillagászat

Egyetlen fényes csillagként tündököl a két óriásbolygó ma este!

2020.12.21 07:00 ma.hu

Hétfő este különleges élményben lehet része annak, aki sötétedés után a derült égboltot kémleli: a Jupiter és a Szaturnusz annyira közel látszik majd egymáshoz, hogy párosuk gyakorlatilag egyetlen fényes csillagként fog ragyogni a délnyugati horizont közelében. Hasonlóan szoros együttállásra 2080-ig kell várni – hívta fel a figyelmet a csillagaszat.hu cikke.



A két bolygó már hónapok óta kéz a kézben jár az égbolton. Hazánkból nézve a páros jobb oldalán helyezkedett el a Jupiter (a balon pedig értelemszerűen a Szaturnusz), a december 21-i együttállást (az ún. konjunkciót) követően pedig fel fog cserélődni a sorrend. A közelségükre azért kerülhet sor, mert a Földről nézve nagyjából ugyanabban az irányban látszanak, ám mivel saját pályájukon eltérő sebességgel haladnak, ez a felállás csak ideiglenes.



Egyébiránt a közel azonos látóirány önmagában még nem árul el semmit a két bolygó valódi távolságáról, mivel az égbolton felvett pozíciójuk független a tőlünk mért távolságuktól. Így fordulhat elő, hogy bár december 21-én a valóságban is viszonylag közel, mindössze 883 millió km-re (kb. 6 csillagászati egység) kerül egymáshoz a Jupiter és a Szaturnusz, ez nem azonos a két bolygó legkisebb lehetséges távolságával (kb. 4,6 CSE).



A kétdimenziós égbolton nem hosszmértékekkel, hanem szögekkel érdemes megadni az egyes objektumok látszó méretét vagy a köztük lévő távolságokat. A kinyújtott kezünk távolságában lévő köröm mérete kb. 1 fokos; ennek a fele, vagyis 30 ívperc a telihold átmérője. Ez közel állandó, még ha a holdkorong nagyobbnak tűnik is a horizont közelében, így érdemes ehhez viszonyítani a Jupiter–Szaturnusz-együttállást is. A két bolygó három hónapja 7,5 fokról (15 Hold-átmérő) indított, pedig már akkortájt is közelinek tűntek az égbolton való delelésük idején. Ez a távolság december második hetére 1 fok alá csökkent, a december 21-i együttállás idején pedig mindössze 0,1 fok lesz – vagyis a telihold méretének egyötöde (avagy a kinyújtott kezünk egy ujjának egytizede…)!

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy első blikkre a Jupiter és a Szaturnusz fénye össze fog olvadni a szemünk számára, mintha egyetlen fényes csillag ragyogna a délnyugati égbolton. Sajnos az időzítés nem lesz tökéletes, mostanság ugyanis a horizonthoz közel éri a sötétedés a két bolygót, így viszonylag rövid idő áll rendelkezésünkre, mielőtt a bolygópáros lenyugszik. Budapesten 15:56-kor nyugszik a Nap december 21-én, a bolygók pedig leghamarabb fél 5 környékén fognak felbukkanni a szürkületben, hogy aztán 18:31-kor eltűnjenek a nyugati horizontnál. Ha azonban valaki lemaradna a december 21-i együttállásról, ne csüggedjen, 2-3 nappal később szinte ugyanabban a látványban lehet része.



Akinek lehetősége lesz, mindenképpen vessen egy pillantást az együttállásra távcsővel, akár egy közepes méretű binokulárral is! Megfelelő konfiguráció (kellően nagy látómező és nagyítás) mellett nem csak a Jupiter korongját és a Szaturnusz gyűrűit lehet egyszerre látni, de akár öt holdat (Io, Europa, Ganymede, Callisto, illetve a Titan) is lehetséges megpillantani.



Nem túlzás azt állítani, hogy életre szóló élményben lehet része az együttállás megfigyelőinek, de legalábbis ez egy egyszeri lehetőség az életben. A Jupiter 11,86 éves periódussal kering a Nap körül, míg a távolabb lévő Szaturnusz 29,46 év alatt tesz meg egy kört (pontosabban ellipszist), vagyis a két bolygó 5:2-es rezonanciában áll egymással. Mindez azt jelenti, hogy a közel 59 évenként a két bolygó ugyanott fog tartani saját pályáján, vagyis kellően távolról (a mi szemszögünkből) szemlélve gyakorlatilag egymás mellett fognak elhelyezkedni. Az azonban nem törvényszerű, hogy mindig ilyen szoros együttállás forduljon elő. A rezonancia egyrészt nem tökéletes, valamint saját bolygónk aktuális pozíciója is számít a Jupiter–Szaturnusz-együttállás tényleges látványában, ezért nem mindig lehet rendkívül szoros együttállást megfigyelni. 2080. március 15-én éppenséggel az ideihez hasonló távolságban fog látszani a két bolygó, a következő szoros együttállásra azonban a 25. századig kell várni…



Elviekben ezen együttállások során akár fedést is megfigyelhetnénk, amint a Jupiter elhalad a Szaturnusz előtt, ideiglenesen kitakarva a gyűrűs bolygó fényét. Azonban a bolygók nem pontosan ugyanabban a síkban keringenek, ráadásul a bolygókorongok rendkívül kicsinek látszanak. A számítások szerint egy részleges fedésre 7000-ben kerülhet sor, ám ez már olyan időbeli viszonylat, amikor az előrejelzésekhez hozzá kell tenni, hogy “jó eséllyel”.

A december 19-i időjárási előrejelzések szerint Magyarország területén borult, ködös, felhős idő várható a hét elején. Talán a legmagasabb hegycsúcsokon érdemes lesz hétfő délután kísérletet tenni a ködhatár fölé kiemelkedésre, már ha valóban kilógnak majd hegyeink.