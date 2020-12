Elképesztő lelet

Az elefántok pusztulásáról tanúskodik egy több száz éve elsüllyedt hajó rakománya

A roncsot véletlenül találták meg egy part menti, tenger alatti gyémántbányában. Ez a legrégebbi feltárt hajóroncs Afrika déli partjainál.

Az elefántok számának fogyatkozásáról tanúskodik egy 487 éve elsüllyedt hajó rakománya - számolt be egy új kutatásról a BBC hírportálja.



A Current Biology című tudományos lapban megjelent tanulmány szerzői az 1533-ban a mai Namíbia vizein elsüllyedt kereskedőhajó, az Indiába tartó Bom Jesus és rakománya maradványait vizsgálták meg.



A roncsot véletlenül találták meg egy part menti, tenger alatti gyémántbányában. Ez a legrégebbi feltárt hajóroncs Afrika déli partjainál.



A elefántcsont (vagyis tülök) csak egy része volt a hatalmas, értékes rakománynak, amelyben rézöntvényeket, arany és ezüst pénzérméket, valamint személyes holmikat és navigációs eszközöket is találtak a régészek.



A hideg tengervíz olyan jó állapotban őrizte meg a tárgyakat, hogy a namíbiai, amerikai és brit kutatókból álló kutatócsoport DNS-elemzéssel még azt is meg tudta állapítani, hány csordából származtak a rakományban lévő tülkök.



A kutatók az úgynevezett mitokondriális DNS-t vizsgálták, amely az anyától öröklődik az utódra.



"Az elefántok nőstények vezette csordákban élnek és általában egész életüket ugyanazon a földrajzi területen töltik. Ezekből a régi mintákból teljes mitokondriális génkészleteket tudtunk rekonstruálni" - mondta el a BBC-nek Alida de Flamingh, az Illinois-i Egyetem munkatársa, a kutatós vezetője.



A genomokból kiderült, hogy ennek az egyetlen kereskedőhajónak az elefántcsont-rakománya 17 különböző elefántcsordából származott. Afrikának azon a területén, ahol az akkori állatok éltek, a mai genetikai adatok alapján már csak négy csorda található meg közülük.



"Megrázó a veszteség. A következő dolgunk az lesz, hogy megállapítsuk, milyen hatása volt az óriási mértékű elefántcsont-kereskedelemnek a faj pusztulására" - mondta Ashley Coutu, az Oxfordi Egyetem régésze.



Flamingh szerint a genetikai sokszínűség fogyatkozása növeli a kihalás veszélyét.



Az elefánt tülke alapján az állat életét is meg lehet ismerni: minden, amit evett, otthagyja a lenyomatát a tülök vegyi összetételében. Ennek alapján vegyes erdei környezetben éltek az elefántok, amelyektől a hajón szállított tülkök származtak.



A kutatók azt remélik, részletes elemzésük segíteni fogja a mai orvvadászok elleni küzdelmet. Ha a ma elkobzott tülkök elemzése megmutatja, hol ejtették el az állatokat, akkor azokon a helyeken célzott intézkedéseket lehet hozni a bűnözők ellen.