Nature 10

Vakcinafejlesztő, sarkkutató és miniszterelnök a tudomány világát alakítók tízes listáján

A koronavírus elleni egyik oltóanyag fejlesztője, az Északi-sark egy kutatója és az új-zélandi miniszterelnök is szerepel a Nature brit tudományos folyóirat szerkesztői által összeállított tízes listán, amely a tudomány területén idén elért kulcsfontosságú eredményeket és azokat az embereket nevezi meg, akik főszerepet játszottak ezen mérföldkőnek számító kutatásokban.



"A Nature 10 nem egy díj vagy rangsor, a szerkesztők azért állították össze, hogy ráirányítsák a figyelmet a tudomány kulcseseményeire az azokban részt vevők által "- olvasható a folyóirat honlapján.



"Egy olyan évben, amikor a koronavírus-járvány a bolygó minden részét érintette, a Nature kiválasztotta emberek egy csoportját szerte a világból, akik részesei voltak a tudomány legnagyobb eseményeinek 2020-ban" - közölte Rich Monastersky főszerkesztő.



A tíz személy között van Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, aki ösztökélte a nemzeteket az új típusú koronavírus elleni harcra, miközben intenzíven bírálta a világszervezetet a válság kezelését illetően.



Anthony Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének (NIAID) igazgatója, az amerikai kormány járványügyi tanácsadója volt az, aki megbízható információkkal látta el az amerikai lakosságot a koronavírus-járvány közepette.



A koronavírus elleni harcban játszott aktív szerepük miatt a listán szerepelnek még Gonzalo Moratorio uruguayi virológus, Kathrin Jansen, a Pfizer oltóanyag fejlesztőrészlegének a vezetője, Li Lan-jün kínai járványügyi szakember, Csang Jong-csen kínai genetikus valamint Jacinda Ardern új-zélandi kormányfő.



A Nature az év legfontosabb előrelépései közé sorolja a dengue-láz feltartóztatását célzó terepkísérletek eredményeit: baktériummal fertőzött szúnyogok bevetése több mint 70 százalékkal csökkentette a dengue-lázas esetek számát. Adi Utarini indonéz kutató vezető szerepet játszott ezen terepkísérletekben.



A 10-es listán szerepel Verena Mohaupt, az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedíció, a MOSAiC logisztikai vezetője és a sötétanyagot kutató Chanda Prescod-Weinstein amerikai kozmológus is.