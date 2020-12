Állati

Digitálisan rekonstruálták egy dinoszaurusz agyát brit kutatók

Digitálisan rekonstruálták egy késő triász kori dinoszaurusz agyát a Bristoli Egyetem kutatói, meglepő felfedezésekre jutva az állat étrendjét és mozgását illetően.



A szakemberek fejlett képalkotó és háromdimenziós modellező technikákat alkalmazva rekonstruálták egy Thecodontosaurus agyát - adta hírül a CNN amerikai hírtelevízió.



A növényevő sauropodomorpha dinoszauruszok közé tartozó Thecodontosaurus, amelynek neve gyökeres fogú gyíkot jelent, a mai Anglia területén élt mintegy 205 millió évvel ezelőtt.



A kutatók az 1800-as években feltárt nagy méretű fosszíliák vizsgálatára alapozták a tanulmányukat.



Az állat agyának és belső fülének digitális rekonstrukciója révén a szakemberek arra jutottak, hogy a Thecodontosaurus, amely méretét tekintve akkora volt, mint egy nagytestű kutya, két lábon járt és alkalomadtán zsákmányt is ejtett, noha fogainak alakja azt sugallja, hogy az étrendjét elsősorban növények alkották. A kutatók szerint lehetséges, hogy mindenevő életmódot folyatott.



A kutatók továbbá megállapították, hogy a Thecodontosaurus képes lehetett a más állatok keltette zajok felismerésére.



A szakemberek a Zoological Journal of the Linnean Society című folyóiratban publikálták az eredményeiket.