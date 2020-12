Tudomány

Egy dollárért hozat kőzetmintát a Holdról a NASA

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) egy dollárt, vagyis 294 forintot fizet egy coloradói cégnek, hogy az egy kis adag kőzetmintát gyűjtsön be neki a Hold felszínéről - írja a BBC hírportálja.



A Lunar Outpost egyike annak a négy vállalatnak, amellyel a NASA külön-külön szerződést kötött - 25 001 dollár összértékben - holdi regolit (holdi talaj) begyűjtésére.



A NASA az Artemis elnevezésű programjában fogja használni a begyűjtött mintákat. A programmal az Egyesült Államok 2024-ig újra embert akar juttatni a Holdra.



A mostani kezdeményezés üzleti modellt akar megteremteni a Földön túli erőforrások kinyerésére, értékesítésére és használatára.



A másik három győztes cég a kaliforniai Masten Space Systems, a tokiói székhelyű ispace és annak európai leányvállalata. A NASA minden vállalatnak külön-külön fog fizetni a begyűjtött mintákért, amelyek súlya 50 gramm és 500 gramm között fog mozogni.



"A cégek begyűjtik a mintákat, majd ezt felvételekkel és egyéb adatokkal bizonyítják" - írta közleményében a NASA. A talajminta ezután az űrhivatal tulajdonába kerül.



A "fizetség" összege azért ilyen alacsony, mert a NASA csupán a regolit begyűjtéséért fizet, a cégek fejlesztéseiért vagy a szállítási költségekért nem. A pénz azonban nem is motiváció most a cégek számára, ugyanis a missziók tudományos szempontból várhatóan rengeteg előnnyel járnak majd, például lehetőséget adnak a vállalatoknak, hogy gyakorolják a begyűjtést a Hold felszínén.



A robotikával foglalkozó Lunar Outpost a Hold Déli-sarkáról gyűjt be kőzetet.



A cég vezérigazgatója, Justin Cyrus szerint a missziót 2023-ra tervezik, de számos céggel együttműködnek - köztük a Jeff Bezoshoz köthető Blue Originnel - a Holdra jutásban, ezért az indulás dátuma akár előbb is lehetséges.



A japán ispace 2022-re tervezi a misszióját, amelyért 5 ezer dollárt fog kapni a NASA-tól.



A kifizetéseket három részletben fogja utalni az űrhivatal.



A NASA csütörtöki bejelentésével párhuzamosan a Csang'o-5 kínai űrszonda visszaindult a Holdról a begyűjtött kőzetmintákkal.