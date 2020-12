Tudomány

Csaknem három évtizede lefagyasztott embrióból született egészséges kislány

Rekordhosszú ideig, 27 évig lefagyasztott embrióból született egészséges gyerek októberben az Egyesült Államokban.



A kislány, Molly Gibson embrióját 1992 októberében fagyasztották le. 2020 februárjáig várt a mesterséges beültetésre, amikor a Tennessee-ben élő Tina és Ben Gibson örökbe fogadták.



A BBC cikke szerint Molly testvére, Emma rekordját döntötte meg, akinek embrióját szintén lefagyasztva tartották.



Gibsonék majdnem öt évig próbálkoztak a gyerekvállalással, amikor a médiából értesültek arról, hogy embriót is örökbe lehet fogadni.



A 29 éves Tina Gibson általános iskolai tanár, 36 éves férje pedig kiberbiztonsági elemző. A házaspár az Országos Embrióadományozási Központhoz (NEDC), egy knoxville-i keresztény nonprofit szervezethez fordult. Ők olyan fagyasztott embriókat tárolnak, amelyeket lombikprogramban résztvevő szülők adományoztak.



A Gibsonékhoz hasonló családok a szervezet segítségével embriót fogadhatnak örökbe, és így születhet meg genetikailag velük rokonságban nem álló gyermekük. Az Egyesült Államokban a NEDC adatai szerint jelenleg mintegy egymillió fagyasztott emberi embriót tárolnak.



Mark Mellinger, a NEDC marketing- és fejlesztési igazgatója a BBC-nek elmondta: a hozzájuk forduló családok 95 százaléka valamilyen termékenységi problémával küzd. Mint hozzáfűzte, megtiszteltetésnek érzi, hogy segíthet ezeknek a családoknak.

Emma szintén Gibsonék gyermeke, Tina Gibson az embrió örökbefogadása után 2017-ben adott életet a kislánynak.



A 17 évvel ezelőtt alapított NEDC már több mint ezer embrió örökbeadásában és megszületésében működött közre. Jelenleg évente már 200 gyerek születését támogatják. A hagyományos örökbefogadási eljárásokhoz hasonlóan a szülők eldönthetik, hogy meg akarják-e ismerni az embriót adományozó családot, és akarnak-e velük valamilyen kapcsolatot vagy sem. A kapcsolattartás kimerülhet évente néhány e-mailben, de rokoni jellegű kapcsolat is kiépülhet - Mellinger szerint.



Molly és Emma genetikailag is testvérek. Mindkettejük embrióját 1992-ben fagyasztották le, amikor Tina Gibson még csak egyéves volt. A NEDC adatai szerint Emma 24 éves embriója volt a legrégebben lefagyasztott embrió, amelyből gyermek született egészen addig, amíg idén meg nem érkezett testvére, Molly.



Mellinger szerint a lefagyasztott embriók korlátlan ideig tárolhatók. Az első gyerek, aki lefagyasztott embrióból született in vitro eljárás segítségével, 1984-ben jött világra Ausztráliában.