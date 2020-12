Koronavírus

A rádió kulcsszerepet töltött be a járvány alatt

A rádió mindig olyan médium volt, amely könnyen alkalmazkodik a válsághelyzetekhez. A történelem során, súlyos természeti katasztrófák és egészségügyi vészhelyzetek idején a rádió vezető szerepet töltött be annak köszönhetően, hogy ez a leguniverzálisabban, legegyszerűbben és legkönnyebben hozzáférhető médiaforrás. A koronavírus-járvány alatt pedig ismét kulcsszerepet töltött és tölt be a tájékoztatásban - idézte a Pompeu Fabra Egyetem (UPF) által publikált tanulmányt a phys.org tudományos ismeretterjesztő portál.



A szerzők feltárták a rádió jelentőségét a krízishelyzetekben, elemezték a legfontosabb spanyol és nemzetközi rádióállomások által a világjárvány kitörése után nyújtott információkat, és összegyűjtötték a rádiók által végrehajtott legérdekesebb kezdeményezéseket.



A tanulmány szerint Spanyolországban a pandémia alatt megnőtt a rádiók hallgatottsága. A legtöbben a reggeli csúcsidőben hallgattak rádiót, de a karantén alatt a napközbeni hallgatottság is nőtt, különösen délben és délután. A hallgatottság legnagyobb növekedése a hagyományos, általános rádióállomásoknál következett be, a zenei csatornák hallgatottsága csökkent.



A rádiók emelkedő népszerűségét más országokban is tapasztalták a kutatók. Az Egyesült Királyságban a kereskedelmi rádiók hallgatottságában a Radiocentre adatai szerint egy óra 45 perces növekedést mértek. A BBC szerint a rádióhallgatás 18 százalékkal nőtt. Olaszországban az Európai Rádiók Szövetségének adatai alapján a hallgatók száma 2,4 százalékkal emelkedett. Az Egyesült Államokban pedig 28 százalékos volt a rádióhallgatás növekedése.



Ausztráliában a pandémia alatt a lakosság 72 százaléka hetente legalább egy óra 46 percig hallgatta a rádiót. Indiában a lakosság 82 százaléka hallgatott rádiót a pandémia alatt, ami 23 százalékos növekedést mutat. Dél-Afrikában pedig a műsorszolgáltatók szövetségének felmérése szerint a hallgatók 36 százaléka többet rádiózott a pandémia alatt.



A rádiócsatornáknak alkalmazkodni kellett az új helyzethez, otthonról dolgozó szakemberekkel és a programjaikba beillesztett koronavírussal kapcsolatos tartalmakkal. Ahogy más krízisek idején, a rádió hallgatottsága nőtt, a médium segített enyhíteni a világjárvány pszichológiai hatásait.



A tanulmány megállapítása szerint a rádió technikai egyszerűsége hozzájárult, hogy az állomások továbbra is rendszeresen sugározhassanak. A rádiócsatornák világszerte sokféle kezdeményezéssel reagáltak a pandémiára. Sokan külön programokat vagy podcastokat szenteltek a világjárványnak, áttekintették a pandémia történetét.



A rádió központi szerepe a tanulmány szerzői szerint abban is megmutatkozik, hogy a világ különböző rádióállomásai számos kezdeményezést szerveztek, köztük szolidaritási akciókat a pandémiában érintettek megsegítésére.