Tudomány

Megkezdte a kőzetminták gyűjtését a Holdon a Csang'o-5 kínai űrszonda

Megkezdte a kőzetminták gyűjtését a Holdon a Csang'o-5 kínai űrszonda - jelentette be szerdán a kínai nemzeti űrügynökség.



Az ősi kínai holdistennőről elnevezett űrszonda kedden érkezett az égitestre azzal a céllal, hogy kőzetmintákat gyűjtsön, amelyek segíthetik a tudósokat az égitest eredetének és kialakulásának megértésében.



A Csang'o-5 leszállóegysége lefúrt a Hold talajába és onnan vett mintákat, amelyeket aztán elcsomagolt. Eközben a Hold talajának felszínéről is gyűjtött kőzeteket - közölték a misszió irányítói.



A sikeres keddi Holdra-szállás után az űrszonda leszálló egysége előkészítő munkákat végzett, egyebek között kinyitotta napelemes szárnyait. A kőzetmintagyűjtést kétféleképpen végzi: a talajba fúrva, illetve hosszú mechanikus karjával a felszínről gyűjti be a mintákat - olvasható a közleményben.



Korábbi kínai közlés szerint mintegy kettő-négy kilogrammnyi kőzetmintát akarnak gyűjteni az Oceanus Procellarum (Viharok óceánja) nevű nagykiterjedésű lávamezőn. A mintagyűjtést kétnaposra tervezték.



A 8,2 kilogramm súlyú Csang'o-5 az eddigi legnagyobb kínai űrszonda.



Ez az első alkalom az 1970-es évek óta, hogy egy ország kőzetmintákat próbál gyűjteni a Holdról. Korábban a Szovjetuniónak három robotizált, az Egyesült Államoknak pedig hat emberes misszió során sikerült mintákat hozni a Holdról. Az amerikai Apollo-missziók mintegy 380 kilogramm, a Szovjetunió mintegy 300 gramm holdkőzetet hozott a Földre.