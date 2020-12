Tudomány

A mesterséges intelligencia (MI) megismertetését célzó kampány indul

A kampány célja, hogy 2021-re a kurzust legalább 100 ezren végezzék el és több mint egy millió ember kapjon átfogó képet a technológiában rejlő lehetőségekről. 2020.12.02 01:30 MTI

A mesterséges intelligencia (MI) megismertetését célzó kampány indul decemberben, a cél az, hogy 2021 végéig egymillióan átfogó képet kapjanak a technológiában rejlő lehetőségekről és közülük százezren megismerjék a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapvető tudnivalókat - hangzott el a Magyar Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden.



"A mesterséges intelligencia (MI) egy olyan új terület, ami egyre inkább jelen van a mindennapjainkban. Számos elektronikus berendezésben, olyan alkalmazásokban, amelyeket napi szinten használunk, már vannak olyan algoritmusok, amelyek nagy adatmennyiséget dolgoznak fel vagy éppen egy adott képet, hangot ismernek fel és ez alapján különböző megoldásokat javasolnak nekünk" - mondta a műsorban Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke.



"Az MI nem robotokról és terminátorokról szól, (...) hanem olyan alkalmazásokról, amelyek segítik a mindennapjainkat, illetve sokkal hatékonyabbá teszik a munkavégzést és a különböző iparágakban egyre jelentősebb szerepet töltenek be" - hangsúlyozta.



Hozzátette: az MI-alkalmazások széleskörű elterjedése óriásai gazdasági hasznot jelent, javítja a termelékenységet és jelentős mennyiségben teremt nagyobb hozzáadott értékű munkahelyeket. Ezáltal felmerül az igény az új feladatok elvégzésére képes, jól képzett munkaerő iránt. Mint mondta, a most induló alapozó kurzus az első lépcsőfok, amely segítheti az MI elterjedését.



Tájékoztatása szerint az online, ingyenes kurzust bárki elvégezheti és folyamatosan elérhető az érdeklődők számára. Elmondta, hogy a kurzus tartalmát a folyamatosan fejlődő technológiákhoz fogják igazítani, a bevezető kurzus elvégzését követően pedig a résztvevők számára további tematikus modulok lesznek elérhetők 2021 első felétől.



"Ez a tudás új szemléletmódot hoz, ami a vállalkozások számára kézzelfogható versenyelőnyökké nőheti ki magát" - hangsúlyozta.



A kampány célja, hogy 2021-re a kurzust legalább 100 ezren végezzék el és több mint egy millió ember kapjon átfogó képet a technológiában rejlő lehetőségekről. Hozzátette: létrejött a magyarországi MI gyűjtő weboldala, amely a https://ai-hungary.com/ címen érhető elő. A weboldalon keresztül számos információ olvasható a technológiáról és a kurzus is ezen a felületen érhető el.