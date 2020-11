Tudomány

A babák képesek logikai úton kikövetkeztetni mások preferenciáit

Ezzel a kutatók elsőként szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy a csecsemők nem tehetetlenek olyan helyzetekben sem, amikor a közvetlenül megfigyelhető információk hiányosak. 2020.11.28 05:35 Sós Éva

Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak - derült ki abból a tanulmányból, amely csütörtökön jelent meg a Nature Communications című szaklapban.



Közép-európai Egyetem (CEU) Babakutató Laborjában végzett kutatássorozatban Nicolo Cesana-Arlotti (Johns Hopkins University), Kovács Ágnes Melindával (CEU) és Téglás Ernővel (CEU) közösen vizsgálta, hogy a 14 hónapos, még nem beszélő csecsemők képesek-e nyelv előtti logikai műveletekre (például logikai kizárásra), hogy kikövetkeztessék a mások viselkedését vezérlő motivációkat.



A kutatási eredmények szerint - az uralkodó szemlélettel ellentétben - ami azt sugallja, hogy a csecsemők és kisgyerekek még nem képesek logikai műveletekre, a babák már 14 hónapos korban használják a logikai következtetések egyik alapvető formáját. Ami különösen meglepő, hogy az így szerzett tudást be is tudják építeni más következtetésekbe melyeket a társas világról alkotnak - írják.



Ezzel a kutatók elsőként szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy a csecsemők nem tehetetlenek olyan helyzetekben sem, amikor a közvetlenül megfigyelhető információk hiányosak. A hiányzó információ nem akadályozza meg őket abban, hogy megfelelően értelmezzék mások cselekvéseit és következtetéseket vonjanak le az azokat vezérlő okokról.



A beszámoló szerint ez azért lehetséges, mert képesek arra, hogy logikai műveleteket a társas világról szerzett ismeretek bővítésének szolgálatába állítsák. Ehhez annyit kell tenniük, hogy figyelembe veszik a releváns lehetőségeket, és kizárják azokat, amiknek a tapasztalataik ellentmondanak. Az így kapott eredmény felhasználható akár mások motivációjának megismerésére is - olvasható a közleményben.