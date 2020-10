Hamarosan elsuhan mellettünk egy aszteroida

A 2018VP1 kódjellel ellátott kisbolygót 2018 novemberében azonosították a csillagászok a kaliforniai Palomar Obszervatórium űrtávcsövével. Az objektum november 2-án kerül hozzánk a legközelebb, azonban mindössze 0,41 százalék az esélye annak, hogy eléri légkörünket. Ha ez meg is történne, kis, hűtőszekrényhez hasonló méretéből adódóan hamar elégne az atmoszférában - írja az Időkép.



A kisbolygó 11 kilométert tesz meg másodpercenként, ha eléri a légkört, szabad szemmel is csak egy fényes pontként fog felragyogni az égen, mielőtt apró darabokra hullana. Alkalmas eszközökkel hosszú expozíciós technikával azonban lencsevégre kapható.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It's not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won't be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez