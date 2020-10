Állati

A Romániából több mint 70 éve eltűnt fakó keselyű fiatal példányát fogták be a Maros árterületén

A madárfaj a második világháború végén tűnt el az országból, feltehetően a vadászat, a mérgezés és az egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt. 2020.10.15 15:40 MTI

A Romániából több mint 70 éve eltűnt fakó keselyű fiatal, legyengült példányát fogták be a Maros árterületén, Aradtól nyugatra - közölte honlapján a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület.



A madarat a Maros-ártér Natúrpark gondozói fogták be, és az elmúlt hét végén került Marosvásárhelyre a Sérült Vadállatok Rehabilitációs Központjába. Nem mutatkoznak rajta külső sérülések nyomai. Elkezdték feltáplálni, étvágya kitűnő.



A madárfaj a második világháború végén tűnt el az országból, feltehetően a vadászat, a mérgezés és az egyre intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt. A fakó keselyű elhullott állatokkal táplálkozik. Szárnyai fesztávja a három métert is eléri, és nagy távolságokat képes megtenni.



A Milvus egyesület szakértői azt feltételezik, hogy a fiatal madár élelmet keresve jutott Szerbiából vagy Bulgáriából a Maros völgyébe. Szerbiában ugyanis ismert fészkelő helyei vannak, Bulgáriában pedig keselyű visszatelepítési programok zajlanak.