Koronavírus-járvány

Kutyák szagolják ki a koronavírus-fertőzötteket

A kifinomult szaglással rendelkező ebeknek bőven elég egy 10-100 molekulát tartalmazó minta, míg a PCR-teszthez 1,8 millió molekula szükséges, hogy értékelhető eredményt adjon.

Finnország fővárosának repülőterén új szűrési módszert vezettek be a koronavírus-járvány idején: illatanyag-azonosításra kiképzett kutyákkal szedik ki a sorból a koronavírus-hordozókat.



Összesen 16 kutya van szolgálatban, műszakonként négy-négy szagolja ki a koronavírus-fertőzött utasokat a Helsinki-Vantaa repülőtéren. A kísérleti projekt a héten indult az Independent tudósítása szerint.



A módszer nagyon olcsó, ám annál hatékonyabb: mindössze egy kendővel kell az utasoknak a bőrükről illatmintát adniuk, ezt szagolják meg az okos kutyusok. Ha megérzik a vírust, azonnal jeleznek, az utast pedig az egészségügyi szobába vezetik, ahol PCR-tesztet is végeznek rajta.



Tulajdonképpen feleslegesen, mert az új típusú koronavírus kiszagolására kiképzett kutyák csaknem 100 százalékos pontosságúak - állapította meg a Helsinki Állatorvostudományi Egyetem. Nem véletlen, mivel egy PCR-tesztnek mintegy 1,8 millió molekula szükséges, hogy érdemben eredményt tudjon adni, addig a kifinomult szaglással rendelkező kutyáknak elég egy 10-100 molekulát tartalmazó minta is.



A kutyákat kiképzését és felkészítését a Wise Nose szagérzékelésre szakosodott szervezet végezte. Így a kiképzett kutyák már rendelkeztek illatanyag-alapú azonosító tapasztalatokkal, így pár perc elég volt nekik megtanulni felismerni a COVID-19 betegséget okozó új kórokozó szagát.