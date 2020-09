Állati

Hősiességéért aranymedállal tüntettek ki egy bombakereső óriáspatkányt - videó

Hősiességéért aranymedállal tüntettek ki egy bombakereső óriáspatkányt. A Magawa nevű gambiai óriáspatkány (Cricetomys gambianus) karrierje során 39 aknát és 28 fel nem robbant lőszert szagolt ki.



A PDSA (People's Dispensary for Sick Animals - Beteg állatokról gondoskodó emberek szervezete) jótékonysági szervezet jutalmazta meg Magawát az aranymedállal "életmentő szolgálata iránti odaadásáért, amelyet Kambodzsában a halálos aknák feltárása során tanúsított" - írja a BBC.



A délkelet-ázsiai országban a feltételezések szerint mintegy hatmillió akna rejtőzhet a földben. Eddig harminc állat kapott ilyen kitüntetést, Magawa az első patkány.



A hétéves rágcsálót a tanzániai székhelyű, belga Apopo szervezet képezte ki. Az Apopo a HeroRAT (hős patkányok) néven ismert állatokat az 1990-es évek óta képezi ki az aknák és a tuberkulózis észlelésére. A patkányok egyévnyi kiképzés után kapnak tanúsítványt munkaképességükről.



"Valódi megtiszteltetés számunkra az aranymedál. De ugyanúgy nagy dolog a kambodzsai embereknek és minden embernek világszerte, akik szenvednek az aknák miatt" - fogalmazott Christophe Cox, az Apopo vezetője.



A PDSA pénteken honlapján közvetítette a díjátadó ceremóniát.



Az Apopo közlése szerint a Tanzániában született Magawa 1,2 kilogrammot nyom és 70 centiméter hosszú. Bár ezekkel a méretekkel jóval nagyobb, mint sok más patkányfaj, Magawa még mindig elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy ne indítsa be az aknákat, ha elsétál felettük.



A patkányok a robbanóanyagban lévő egyik kémiai összetevőt érzékelik, tehát a fémhulladékot figyelmen kívül hagyva sokkal gyorsabb keresésre képesek. Amikor megtalálták a robbanószert, megkapargatják a tetejét, ezzel riasztják a velük dolgozó embereket.



Magawa mindössze 20 perc alatt képes átvizsgálni teniszpályányi területet, ez egy fémdetektorral 1-4 napig tartana az Apopo szerint.



A kitüntetett rágcsáló naponta csak reggelente fél órát dolgozik, és közeledik a nyugdíjas korhoz.



Az aknamentesítéssel foglalkozó The HALO Trust szerint Kambodzsában 1979 óta több mint 64 ezer halálos áldozatot követeltek az aknák és mintegy 25 ezer esetben történt miattuk végtagamputáció.