Csillagászat

Itt vannak a bizonyítékok: van élet a Földön kívül és ide is onnan került - képek

Orosz tudósok bebizonyították, hogy az élet már a Föld megjelenése előtt kialakult. Az ősi megkövesedett mikroorganizmusokat már rég megtalálták, de inkább hallgattak róluk. 2020.09.15 13:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orosz tudósok megkövesedett ősi mikroorganizmusok felvételeit tették közzé, amelyek már a mi Naprendszerünk keletkezésének időpontja, azaz már a Föld kialakulása előtt is éltek - írta a RIA Novosti.



Az orosz tudományos akadémia akadémikusa és a nukleáris kutatási intézet asztrobiológiai csoportjának tudományos igazgatója, Alekszej Rozanov, a lapnak elmondta: Ez nem felfedezés, hanem egy szilárd tény megállapítása, miszerint a pánspermia valós jelenség. Mint ismeretes, a pánspermia elmélete szerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem valahol másutt az Univerzumban és a mikroorganizmusok az űrön keresztül, meteorokkal vagy porral jutottak el a Földre. Persze a pánspermia elmélete attól még nem magyarázza az élet eredeti keletkezését, csak a földiét. De ez alapján viszont nem kizárt, hogy máshol ne alakultak volna ki élő bolygók. Tehát az, hogy hol és hogyan keletkezett az élet, ha a Föld előtt létezett, még mindig nem tudjuk.

A tudósok a teljes kutatási eredményeiket novemberben jelentetik meg. Ennek középpontjában az 1864-ben Franciaország területén becsapódott orgueil-i meteorit belsejében található kövületek állnak. Egyébként a szerves anyagok nyomait már a becsapódás után megtalálták, de nem hittek a saját szemüknek, többen úgy gondolták, hogy ennek nem lehet tudományos alapja. Rozanov szerint pedig egyszerűen nem merték volna bedobni a köztudatba.



Az Orosz Tudományos Akadémia Paleontológiai Intézete és a Nukleáris Kutatóintézet kutatói kiváló minőségű képeket készítettek a "mikroidegenekről" elektronmikroszkóppal. A mű társszerzője, Richard Hoover amerikai akadémikus szerint a kapott képek egyértelműek, nem lehet velük vitatkozni, de így is lesznek olyanok, akik megkérdőjelezik a kutatási eredményeket.



Rozanov a lapnak egyébként elmondta, hogy a szenes kondritok, vagy más néven, a C típusú kondritok olyan meteoritok, amelyek viszonylag nagy mennyiségű vizet és szerves vegyületeket is tartalmaznak. Az ismert meteoritoknak csak mintegy ~5%-a ilyen. Ami fontos, hogy összetételüket jellemzőnek tartják tartják a Naprendszer korai időszakában formálódó szoláris köd átlagos összetételére. Azaz, a Naprendszer elsődleges anyagából képződtek, ami tehát már akkor megvolt, így annál régebbi, nagyon ősi is lehet.

Mint Mikhail Kapralov, az orosz Nukleáris Kutatóintézet asztrobiológiai laboratóriumának kutatója a RIA Novosti-nak kifejtette, a mikroorganizmusok nyomai között megkövesedett magnetotaktikus baktériumokat találtak - olyan mikroorganizmusokat, amelyek csak egy mágneses térrel és vízzel rendelkező objektumom, vagyis bolygón fordulhatnak elő, azaz üstökösön például nem.



Ezen kívül találtak olyan kövületeket, amelyek hasonlóak többek között a prokarióták, az acritarchák, a protiszták és egyes amőbák különböző fajtáihoz. A legújabb felfedezések pedig magukban foglalják az egysejtű algák nyomainak felfedezését a meteoritban.



Mindenesetre vannak közöttük olyanok, amelyeket a Földön is megtalálni, és vannak olyan egészen furcsa szerkezetek is, amelyek egyetlen földi fajhoz sem hasonlítanak.



A NASA asztrobiológusa, a már említett Richard Hoover már korábban is készített tanulmányt a felfedezésről, de kétkedve fogadták értekezését. Volt, aki a szakember hitelességét kérdőjelezte meg, annak ellenére, hogy ismert és elismert tudós, volt, aki szerint pedig a fosszíliák földi eredetűek. Pedig az "idegen" lényekre a meteorit frissen eltört belső felszínében találtak rá, azok egyértelműen be vannak ágyazódva a kőzet anyagába, azaz nem a meteorit földi becsapódása után kerültek bele.