Klónozott Przsevalszkij-csikó született Texasban - videó

Klónozott Przsevalszkij-csikó született egy texasi állategészségügyi létesítményben - számolt be róla a CNN online kiadása hétfőn.



Először sikerült klónozni a vadonban már szinte teljesen kihalt faj egy példányát. A Przsevalszkij-lovak már negyven éve csaknem kizárólag állatkertekben élnek. "A csikó születése megnövelte a veszélyeztetett vadon élő állatok genetikai megmentésének esélyeit. A fejlett szaporítási technológiák, beleértve a klónozást is, megmenthetik a fajt, lehetővé téve számunkra a genetikai sokféleség helyreállítását" - fogalmazott Ryan Phelan, a Revive & Restore természetvédelmi szervezet igazgatója. A szervezet biztosította a biotechnológiát a klónozáshoz, amelyben a San Diegó-i állatkert és a ViaGen Equine működött közre.



A klónozáshoz használt DNS-t 1980-ban fagyasztották le a San Diegó-i állatkertben. A ló, amelynek DNS-ét a klónozáshoz használták 1975-ben született Nagy-Britanniában, és 1978-ban került az Egyesült Államokba, ahol 1998-ig élt.



Az augusztusban született csikó a Kurt nevet kapta Kurt Benirschke előtti tisztelgésül. A tudós indította azt az állatmegőrzési programot, amely a több ezer állatfaj sejtjeit és DNS-ét tároló Frozen Zoo (Fagyasztott állatkert) létrehozásához vezetett a San Diegó-i állatkertben.



Kurt az állatkert szafariparkjába kerül majd, amikor már elég nagy lesz ahhoz, hogy szaporodjon.



Bob Wiese, az állatkert tudósa hangsúlyozta, hogy a csikó a faj genetikailag egyik legértékesebb egyede lehet.



A vadlófaj Nyikolaj Przsevalszkij orosz tábornokról kapta a nevét, aki az 1880-as években készített leírást róla. Az ázsiai vagy mongol vadló, valamint takhi néven is emlegetett alfaj jellegzetessége, hogy sohasem háziasították. A vadlófaj megmentésére, amely a vadászat és a környezet károsodása miatt tűnt el szinte teljesen egyik eredeti élőhelyéről, a Dzsungáriai-medencéből, a kínai kormány a nyolcvanas években indított tenyésztési programot az alfaj Angliából és Németországból visszaszállított egyedeivel.