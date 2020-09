Állati

Kihaltnak hitt békafajt fedeztek fel ismét Brazíliában

Kihaltnak hitt és 1968 óta nem észlelt békafajt fedeztek fel ismét Brazíliában. A kutatók a környezeti DNS segítségével keresték a csökkenő egyedszámú és eltűnt fajokat Brazília két régiójában.



A Megaelosia bocainensis nevű békafajt hat másik fajjal együtt észlelték, melyek közül négy populációja csökkenőben van, kettőé pedig helyi szinten évek óta eltűnt.



A tudósok eredményeiket a Molecular Ecology című tudományos lapban mutatták be.



A Megaelosia bocainensis egy 1968-ban gyűjtött, múzeumban őrzött példányról ismert faj, amelyre a tudósok a környezeti DNS (eDNA) technológiájának segítségével bukkantak ismét Brazíliában, a Cerrado nevű füves régióban és az atlanti-óceáni partvidéki erdőkben.



Az eDNS módszer észleli a hagyományos módszerekkel nem felkutatható, főként az alacsony egyedszámú populációk, vagy évek óta nem látott fajok jelenlétét.



A tudósok hat olyan helyszínen vizsgálódtak 30 kétéltűfaj után, ahol korábban éltek. "A környezetben megtalálható kis DNS nem árulja el, hány egyed van ott, vagy hogy azok egészségesek-e, de elárulja, hogy még mindig jelen van a faj" - mondta Kelly Zamudio, a New York-i Cornell Egyetem professzora.



Világszerte nagy kihívást jelent az állatvédelemmel foglalkozóknak, hogy lépést tartsanak a kétéltűek számának csökkenésével vagy eltűnésükkel. Az élő organizmusok ugyanakkor DNS-nyomot hagynak a talajban, a vízben és a levegőben. A tudósok pedig egyre gyakrabban használják ezeket a nagyon érzékeny mintavételi technikákat, hogy fajvédelmi célból kutassák fel az eDNS-t.



A vizsgálat során a szakértők 13 békafajt kutattak, melyek már teljesen eltűntek, és melyek valószínűleg kihaltak, 12 békát, melyek helyben már nem fordulnak elő, de más területeken megtalálhatóak, valamint 5 olyan fajt, melyek korábban nagy számban éltek, mára azonban nehezen fellelhetők.



A tudósok egyszerre 60 liternyi folyó- és tóvizet gyűjtöttek be, melyet egy DNS-gyűjtő szerkezettel ellátott kapszulán szűrtek át.



A laboratóriumban kivont DNS-t szekvenálták, eltávolították az emberektől, disznóktól, csirkéktől és más organizmusoktól származó örökítőanyagot, amíg meg nem találták a békák DNS-ét.



A Megaelosia bocainensis azonosítása igazi nyomozómunka volt. Mivel a faj régen eltűnt és nem maradtak szövetek, melyekkel össze lehetett volna hasonlítani az eDNS segítségével gyűjtött mintákat, a tudósok a testvérfajoktól származó DNS-szekvenciák alapján azonosították.