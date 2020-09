Tudomány

Egyedülálló növénytani gyűjteményt hoztak létre a Debreceni Egyetemen

Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke.



A több mint egy évtizedes munkának köszönhetően egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkopikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben - tájékoztatta az egyetem az MTI-t.



A szakértők a különböző időszakban készült, eltérő formátumú gyűjteményeket - melyek között a terepről származó növények préselt részei, a növények hatóanyagai és szövettani struktúrái, valamint sztereomikroszkópos mikrofotók is szerepelnek - egy közös virtuális adatbázissá kapcsolták össze.



A Soó Rezső Herbárium, az alga-, a növényiszövetkultúra-, valamint a növényidrog-gyűjtemény (utóbbi növényi hatóanyag-tartalmú szárított növényi részeket tartalmaz) egységesítésével jött létre a különleges adatbázis.



A Debreceni Egyetem honlapján olvasható cikk szerint az egységes összeállításra számos jelentős kutatás épül. A biodiverzitással, a növényi sejtbiológiával, filogenetikával, fiziológiával foglalkozó vizsgálatokban is alkalmazzák a kutatók és érdeklődnek iránta a növényi hatóanyag-tartalmú termékfejlesztéssel foglalkozó ipari partnerek is. Emellett jelentős segítséget nyújt az oktatásban.



A gyűjteményt tízéves tanszéki munkát követően, egy európai uniós projekt keretében hozták létre.



A Növénytani Tanszék távlati célja, hogy kiállítások révén a tudomány iránt érdeklődő nagyközönség is megismerje a gyűjteményt.