Az erőkifejtés vagy testmozgás miatt kapnak hőgutát a kutyák az esetek háromnegyedében

Az erőkifejtés vagy testmozgás, amely lehet akár a gazdival közös séta, játék vagy futás is, a felelős a potenciálisan halálos kimenetelű hőguta kialakulásáért a kutyáknál az esetek 74 százalékában - derült ki a témában készített eddigi legnagyobb tanulmányból.



Az angliai Nottingham Trent Egyetem és a Royal Veterinary College szakemberei több mint 900 ezer Nagy-Britanniában élő kutya kórlapját elemezték. Az állatok közül 1222 részesült orvosi ellátásban hőguta miatt az élete egy pontján. Volt, hogy egy év alatt csaknem 400 eb kapott ilyen kezelést. A hőgutát kapó kutyák 14,2 százaléka elpusztult - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Az Animals című folyóiratban publikált tanulmány legfőbb megállapításai közé tartozik, hogy a hőgutás esetek többségét a testmozgás váltotta ki és 68 százalékban a forró levegőn tett egyszerű séta után következett be.



Önmagában a meleg idő az esetek 13 százalékáért, míg a felforrósodott autóban utazás vagy várakozás az esetek 5 százalékáért volt felelős.



A hőgutát kiváltó tényezők közé tartozott továbbá az orvosi beavatkozás, kutyakozmetikai kezelés, a meleg épületben tartózkodás vagy a takarók alá szorulás.



A kanoknál és a kölyköknél nagyobb valószínűséggel jelentkezett hőguta a testmozgás hatására és bizonyos fajták, köztük a csau-csau, az angol és a francia buldog, az angol springer spániel, a Cavalier King Charles spániel és a staffordshire bullterrier esetében különösen magas volt a testmozgással összefüggő hőguta kockázata.



Az esetek nagy része a nyári hónapokban következett be.



Az idősebb kutyáknál és a nyomott orrú ebeknél már az is jelentősen növelte a hőguta kockázatát, ha meleg időben kint ültek a szabadban. Utóbbi fajtáknál - például buldogoknál és mopszoknál - különösen magas a hőguta kockázata a felforrósodott autóban.



A hőguta korai jelei közé tartozik a lihegés, a piros vagy sötét fogíny és nyelv, a zavarodottság, az összecsukláshoz vezető bizonytalan járás, hasmenés, hányás és akár kómához vezető roham. Amennyiben a kutyát nem hűtik le és nem kap azonnali állatorvosi kezelést, az állapot halálos kimenetelű is lehet.