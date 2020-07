Tudomány

Örökségtudományi laboratóriumot alakítottak ki a debreceni Atommagkutató Intézetben

Európai uniós támogatásból világszínvonalú örökségtudományi laboratóriumot alakítottak ki a debreceni Atommagkutató Intézetben - írja az intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



A laboratórium a kulturális és természeti örökség tárgyainak hazai és nemzetközi együttműködések keretében történő vizsgálatát szolgálja.



A közleményben kiemelik: az örökségtudomány a kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos komplex kutatások viszonylag új elnevezése. Az új tudományág felöleli az örökség kezelését, elemzését, konzerválását, interpretációját és dokumentálását. Az örökségtudományban a régészet, a muzeológia, a művészettörténet, az antropológia és a paleontológia mellett fontos szerepet kapnak a természettudományos módszerek, az érzékeny analitikai eljárások.



Az Atommagkutató Intézet ezen a területen több évtizedes hagyománnyal rendelkezik.



A laboratóriumot a Széchenyi 2020 program részeként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásából, több mint 420 millió forintból alakították ki. A beszerzett képalkotó-analitikai eszközökkel a régészeti leletek, műtárgyak roncsolásmentes karakterizálását végezhetik el. Az anyagokat akár mikroszkopikus szinten is vizsgálni tudják, így széles mérettartományban kaphatnak információt a tárgyak szerkezetéről és anyagi összetételéről.



Az eszközbeszerzésnek köszönhetően az intézetben lehetőség lesz a csontok stabilizotópos vizsgálatára is, amely a kutatások legújabb irányvonalát képviseli. Az eljárással a múltbeli táplálkozási szokásokat kutathatják, és kiterjeszthetik a radiokarbonos kormeghatározást hamvasztásos temetkezésből származó maradványokra is.



A fejlesztéssel az Atommagkutató Intézetben egy komplex és nagyon pontos vizsgálatokra alkalmas, világszínvonalú kutatási infrastruktúra jött létre. A beruházás tovább növeli az intézet tudományos pozícióját a kulturális és természeti örökségekhez tartozó leletek, tárgyak kutatásában - hangsúlyozzák a közleményben.