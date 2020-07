Elképesztő lelet

Tizenegymillió éves óriásteknős maradványait találták meg Németországban

Tizenegymillió éves, kétméteres óriásteknős maradványait találták meg Hamburgtól északra, egy agyagbányában folytatott ásatáson.



Gerhard Höpfner, az ásatás vezetője szombaton elmondta, hogy a hatalmas teknős csontjait és páncéljának több száz lemezét is sikerült kiásni a Gross Pampauban felfedezett helyszínen.



A kérgesteknős maradványainak feltárásán egy szakértőkből álló csoport több hétig dolgozott. A leleltet a lübecki természettudományi múzeumban állítják majd ki.



A kutatók a kérgesteknős mellett egy kisebb tengeri teknős maradványait, korallokat, egy delfin állkapcsát és egy viharmadár megkövesedett csontjait is kiásták.



A lelőhely 8-20 méterre a földfelszín alatt húzódik, és szinte a teljes biodiverzitása kirajzolódik benne annak a korszaknak, amelyben a teknős élt - mondta Höpfner.



Teknősmaradványokat rendkívül ritkán fedeznek fel, mivel az elpusztult teknősöket gyorsan felfalták a ragadozó halak, és páncéljuk is viszonylag hamar lebomlott.