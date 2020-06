Különös objektumot láttak Japán felett - videó

Különös repülő objektumot figyeltek meg Szendai városa felett helyi idő szerint június 17-én reggel. Az azonosítatlan repülő objektum több órán keresztül látható volt, többnyire mozdulatlan volt.



A LiveScience cikke szerint az objektum leginkább egy meteorológiai ballonra hasonlított, bár a Japán Meteorológiai Hivatal tagadta, hogy a tárgy az övék lenne.



A közösségi médiában olyan találgatások is megjelentek, hogy a gömb Észak-Koreából jött és propagandaanyagokat szór szét.



Szuga Josihide kabinetfőtitkár cáfolta, hogy az objektum egy idegen ország eszköze lenne. Ugyanakkor elismerte, hogy nem ismerik a gömb eredetét.

WATCH: A balloon-like object in the sky over northern Japan sparks debate on social media pic.twitter.com/xV8xTz8iwe