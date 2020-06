Koronavírus-járvány

Az EU a vírus elleni küzdelemben és a helyreállításban részt vevő innovatív vállalkozásokat támogat

Az Európai Unió 314 millió euróval (mintegy 109,9 ezer milliárd forint) támogat a vírus elleni küzdelemben és a helyreállításban részt vevő 72 innovatív vállalkozást - közölte az Európai Bizottság hétfőn.



Marija Gabriel innovációért, kultúráért, oktatásért és kutatásért, valamint ifjúságért felelős biztos elmondta, az uniós Horizont 2020 uniós kutatási és innovációs program keretében közel 166 millió euró jut 36 olyan vállalatnak, melyek részt vesznek a koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben. Emellett több mint 148 millió eurót adnak majd további 36 vállalatnak, melyek hozzájárulnak az európai helyreállítási terv megvalósításához.



A koronavírus elleni küzdelemben részt vevő vállalatok például a biológiai fertőtlenítő kendők előállításának bővítésén, illetve olyan légzésfigyelő rendszerek kifejlesztésén fognak dolgozni, amelyek valósidejű jelzéssel szolgálnak az elsősegély-nyújtóknak a lélegeztetési folyamat minőségéről. Emellett hozzájárulnak a súlyos fertőzések kezelésére szolgáló antitest platform kialakításához is.



Az európai helyreállítási tervet támogató vállalatok számos ágazat több projektjében fognak tevékenykedni. Ilyen például az erősebb és magasabb szélerőműtornyok kifejlesztése, melyek jelentős mértékben csökkenthetik a szélenergia-termelés költségeit. Ilyen továbbá egy szervestrágya-termelő rendszer és egy blokklánc-alapú megoldás a fenntartható újrafeldolgozást szolgáló gyártói gyakorlatok terén.



Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a megítélt 314 millió euróból 174 millió eurónyi támogatás tőkebefektetés formájában valósul meg. Az Európai Bizottság projektje a maximum 2,5 millió eurót kitevő vissza nem térítendő támogatás mellett 15 millió euró értékig terjedő közvetlen tőkebefektetési lehetőséget kínált. Eddig 10 ezernél is több induló vállalkozás és kkv nyújtott be pályázatot, melyekben összesen 26 milliárd eurót meghaladó értékben igényeltek támogatást. A jelenleg támogatott 72 vállalat közül 46 kap tőketámogatást.