Tudomány

Új húsevő dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában

A szakértők szerint az újonnan felfedezett faj tanulmányozása új ismeretekkel szolgálhat a madarak evolúciójáról.



A kisméretű húsevőnek hosszú, kecses lábai lehettek - mondta Matias Motta, az argentin Természettudományi Múzeum kutatója. Emellett éles karmokkal is rendelkezett, amelyeket prédája megmarkolására használt. A tudósok az Overoraptor chimentoi nevet adták az állatnak.



Motta, a The Science of Nature tudományos folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője szerint a dinoszaurusz gyors és mozgékony volt. A szakértőket meglepte, hogy míg lábai a ragadozó dinoszauruszokéhoz hasonlítottak, mellső végtagjai hosszúak és erőteljesek voltak, hasonlatosak a modern madarakhoz.



Az alig másfél méteres őslény fosszilis maradványait az Argentína déli részén lévő Rio Negro tartományban 2013-ban és 2018-ban folytatott ásatásokon tárták fel.



A dinoszaurusz a szakértők szerint rokonságban áll egy másik fajjal, melyet több mint 10 ezer kilométerrel távolabb, a kelet-afrikai Madagaszkár szigetén fedeztek fel.