Egy 16. századi ír klánfőnök földi maradványai után kutatnak Spanyolországban

Vörös Hugh számos jelentős győzelmet aratott I. Erzsébet angol királynő seregei felett és a többi klánnal szövetkezve komoly fenyegetést jelentett az angolok uralmára Írországban. 2020.06.02 11:57 MTI

Egy 16. századi ír klánfőnök földi maradványai után kutatva végeznek ásatásokat a régészek a spanyolországi Valladolid egyik utcájában.



"Vörös" Hugh O'Donnell az O'Donnell-klán vezetője volt. A dinasztia székhelye a mai északnyugat-írországi Donegal megyében volt - írja a BBC hírportálja.



Némi spanyol segítséggel Vörös Hugh számos jelentős győzelmet aratott I. Erzsébet angol királynő seregei felett és a többi klánnal szövetkezve komoly fenyegetést jelentett az angolok uralmára Írországban.



Az angol győzelemmel zárult, 1601-1602-es kinsale-i csatát követően Vörös Hugh Spanyolországba ment, ahol nem sokkal később, valamivel 30. születésnapja előtt meghalt.



Testét a valladolidi királyi palotába szállították és ugyanabban a kápolnában temették el, ahol csaknem egy évszázaddal korábban Kolumbusz Kristófot is elföldelték. A felfedező maradványait később Sevillába vitték, a kápolna pedig az enyészeté lett.



A régészek most úgy vélik, hogy megtalálták a kápolna falait és "közel" vannak Vörös Hugh maradványainak felfedezéséhez.



Az ásatási munkálatok május elején kezdődtek a Constitución utcában, a spanyol Santander bank egyik fiókjának közelében.



Ezidáig két koporsót és 15 azonosítatlan személy maradványait tárták fel.



O'Donnell halálának oka máig vitatott. Csontjainak megtalálása segíthet megerősíteni vagy megcáfolni azt a feltételezést, hogy megmérgezték.



A régészek egyelőre nem tudják, hogy a kiásott csontok között ott vannak-e O'Donnell földi maradványai. Ennek megállapításához a DNS-tesztelést is be akarják vetni a szakemberek.



Az egykori klánfőnök csontjainak azonosítását segíti, hogy mindkét nagylábujja hiányzik, ugyanis elfagytak, amikor fiatalkorában megszökött angol fogvatartóitól a metsző téli hidegben.



Az ásatás szóvivője szerint lehetséges, hogy Vörös Hugh-t a kápolna egy másik részében temették el, egy kriptában, amely a bank alatt lehet.



A kripta helyének meghatározása jelenti most a legnagyobb problémát, ugyanis egy négyemeletes épület alatt kutatni jóval nagyobb kihívást jelent, mint egy utcát felásni.