Fogatlan dinoszaurusz fosszíliáját azonosították Ausztráliában

2020.05.19 12:39 MTI

Egy ritka, felnőtt korára fogatlanná váló dinoszaurusz megkövesedett maradványát azonosították Ausztráliában. Ez az első Elaphrosaurus-lelet, amelyet a kontinensen találtak. Az Elaphrosaurus, amelynek neve könnyűsúlyú gyíkot jelent, a Tyrannosaurus Rexszel és a Velociraptorral állt rokonságban. Az állat 110 millió évvel ezelőtt élt a mai Ausztrália területén - írja a BBC News.



Az Elaphrosaurus öt centiméteres csigolyafosszíliáját 2015-ben tárták fel a Victoria állambeli Cape Otway közelében. Ez volt az első Elaphrosaurus-lelet, amelyet a kontinensen találtak.



Az ősmaradványt egy önkéntes, Jessica Parker fedezte fel, aki a Melbourne Museum által vezetett szokásos évi ásatáson vett részt.



A fosszíliát annak idején egy pteroszaurusznak tulajdonították, amikor azonban a melbourne-i Swinburne Egyetem paleontológusai tovább tanulmányozták a leletet, megállapították, hogy egy sokkal kifinomultabb felépítésű dinoszauruszhoz tartozik.



"Az Elaphrosaurusnak hosszú nyaka volt, tömzsi karjai, apró mellső végtagja és viszonylag könnyű felépítésű teste" - magyarázta Stephen Poropat.



A megkövesedett maradvány alapján a kutatók arra jutottak, hogy az állat nagyjából két méter hosszú lehetett. A Tanzániában, Kínában és Argentínában korábban feltárt fosszíliák azonban arról árulkodnak, hogy az Elaphrosaurusok testhossza akár a hat métert is elérhette.



Poropat szerint a felnőtt példányok valószínűleg nem ettek sok húst.



"A mindössze maroknyi ismert Elaphrosaurus-koponya alapján azt látjuk, hogy a fiatal egyedeknek voltak fogaik, ám a felnőtt példányok kemény csőrre váltották a fogaikat" - mondta a szakember.



Hozzátette: "nem tudjuk, hogy ez az ausztráliai Elaphrosaurusra is igaz volt-e, de egyszer talán sikerül kiderítenünk, ha találunk egy koponyát is".