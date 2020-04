Járvány

Két koronavírusos beteg kapott vérplazmából előállított szérumot a Semmelweis Egyetemen

A Semmelweis Egyetem két betege kapta meg azt a szérumot, amit gyógyult COVID-19 páciensek vérplazmájából állítottak elő a hazai kutatóorvosok. 2020.04.29 11:21 ma.hu

A Pulmonológiai Klinikán egy 57 éves, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán pedig egy 75 éves férfi betegnek adták be a szérumot, a transzfúziónak szövődménye nem volt - közölte az egyetem.



A vérplazma-terápia lényege, hogy a már felgyógyult emberek vérében termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére.



A járvány során végzett orvosi vizsgálatok és tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy a súlyos betegek vérében kialakuló túlzott immunreakció, az ún. "citokin-vihar” egészséges szérum hozzáadásával visszaszorítható.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által támogatott projektet dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, az OrthoSera ügyvezetője vezeti. A kutatócsoport a Semmelweis Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetem virológiai központjával együtt fejlesztette ki a már engedéllyel is rendelkező szérumot, amiből az elsőt április 27-én, hétfőn adták be a Semmelweis Egyetem két betegének.



Müller Cecília, országos tisztifőorvos ezután, kedden azt mondta, a beteg, aki megkapta a vérplazma-terápiát kiegyensúlyozott állapotban van, de még időre van szükség ahhoz, hogy látni lehessen, mennyire eredményes ez a fajta kezelés.



Annak érdekében, hogy még több szérumot állíthassanak elő és még több betegen segíthessenek, az egyetem továbbra is várja a koronavíruson átesett, gyógyult páciensek jelentkezését.



Elsősorban olyan 18 és 60 év közöttiek jelentkezését várják, akik igazoltan gyógyultak, 5-6 hete nem észlelik magukon a tüneteket. A jelentkezőket az info@orthosera.com e-mail címen vagy a 06-70-363-87-68-as telefonszámon várják.