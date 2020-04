Állati

Feltérképezték a német juhászkutya teljes genomját

A nemzetközi kutatókból, köztük az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem szakembereiből álló kutatócsoportnak egy egészséges, ötéves szukától vett vérminta alapján sikerült elkészíteniük a németjuhász teljes genetikai térképét. A szakemberek a GigaScience című folyóiratban ismertették a genomszekvenálás eredményét, amely szerint a német juhászkutya DNS-ében 2,8 milliárd bázispár, illetve 19 ezer gén van.



A németjuhász genomjának teljes leírása egyrészt komplexebb képet nyújt a tudománynak magáról a kutyáról mint állatfajról, másrészt segítheti a fajtára jellemző betegségek jövőbeli tanulmányozását - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Az Új-dél-walesi Egyetem evolúcióbiológusa, Bill Ballard szerint a németjuhász népszerű választás otthonra és munkakutyának is, mivel intelligens, kiegyensúlyozott és védelmező természetű. Ám a kívánt fizikai jellegzetességek elérését szolgáló több mint egy évszázadnyi tenyésztés következtében, ez a fajta különösen hajlamos a genetikai betegségekre.



"Az egyik leggyakoribb egészségi probléma a németjuhászoknál a csípőízületi diszplázia, amely egy fájdalmas, akár még a mozgásukat is korlátozó állapot" - mondta Ballard.



"Most azonban, hogy pontosan ismerjük a németjuhász genetikai felépítését, sokkal korábban meg tudjuk állapítani, hogy egy kutyánál fennáll-e a csípő diszplázia veszélye. Idővel pedig lehetővé válik egy olyan tenyésztési program kidolgozása, amely csökkenti a csípő diszplázia előfordulásának kockázatát a következő nemzedékeknél" - fűzte hozzá a szakember.



Ballard szerint következő lépésként a friss eredményeket felhasználva fogják tanulmányozni több mint 600 németjuhász csípőröntgenjét és vérmintáit.



A kutatók úgy vélik, hogy a németjuhász genomjának pontos ismerete a kutyafajták evolúciójának jobb megértését is segíteni fogja.



Ballard szerint a genomszekvenálás költségeinek csökkenésével, tíz évben belül az összes főbb kutyafajta genomja fel lesz térképezve, ami jelentősen megkönnyíti majd a fajták ismert genetikai betegségeinek kiszűrését.