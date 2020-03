Koronavírus-járvány

Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a kutatóknak

A koronavírus-járvány elleni küzdelemre ajánlja fel a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI ) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) az MTA Cloud felhővel integrált saját számítási felhőjének több ezer processzorát és több terabájt memóriát számláló számítási kapacitását. A HP pedig több 3D tervet tesz ingyenesen elérhetővé az alkatrészgyártás felgyorsítása érdekében.



Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tagjai, a SZTAKI és a Wigner kutatóközpont - a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával - úgy döntött, felajánlja az általuk üzemeltetett, kutatási célokra korábban létrehozott MTA Cloud számítási felhőt, benne saját számítási kapacitásukkal a járvány elleni küzdelemre - tájékoztatta az MTI-t szerdán a két intézmény.



Mint a közlemény emlékeztet, a SZTAKI első körben csatlakoztatta gépeit a Folding@Home nemzetközi kutatási projekthez és közösségi számítási platformhoz, ahol már futnak olyan feladatok, amelyek eredményei kifejezetten a járvány megállítását szolgálhatják. Az itt futó első projektek arra keresik a választ, hogy a koronavírusok hogyan kapcsolódnak az úgynevezett ACE2 receptorhoz.



A Wigner Adatközpontban eddig is több, nagy biztonságú adatkezelést megkövetelő orvosi projekt futott, így az intézmény megfelelő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a hazai víruskutatási és genom-szekvenálási erőfeszítéseknek megbízható információtechnológiai támogatást nyújthasson - hangsúlyozza a kommüniké.



Az intézetek szakértői várják olyan magyar kutatók, kutatócsoportok jelentkezését, akik a vírussal vagy a járvánnyal foglalkoznak, és számítási kapacitásra lenne szükségük.



A HP és digitális gyártási közössége a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségek kihasználásával járul hozzá a koronavírus-járvány elleni harchoz. A 3D nyomtatással foglalkozó csapatok a rendelkezésre álló technológiát, tapasztalatot és gyártási kapacitást arra használják fel, hogy a vírus elleni védekezéshez szükséges alkatrészeket készítsenek - közölte a HP az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint világszerte már több mint ezer darab, 3D nyomtatással készült elem jutott el a vírus ellen küzdő kórházakba. Az első jóváhagyott és legyártott eszközök között megtalálhatók védőmaszkok, arcvédő pajzsok, maszkrögzítők, orrtisztítók, higiénikus ajtónyitók és lélegeztetőgép-alkatrészek is.



A HP és partnerei rövidesen ingyenesen letölthetővé teszik számos olyan alkatrész jóváhagyott tervét, amelyeknek összeszerelése egyszerűen házilag is megoldható, közben pedig várják azon 3D tervezők ötleteit és applikációit, akik szeretnének a koronavírus elleni harcban részt venni.