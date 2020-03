Transzplantáció

Úttörő műtéti módszer négyszerezheti meg a tüdő- és szívátültetéseket

A tüdő- és szívátültetések száma megnégyszereződhet egy "újraélesztő" gépnek köszönhetően, amit egy úttörő műtéti eljárásban használnak Nagy-Britanniában - számolt be róla a BBC hírportálja.



A cambridge-i Royali Papworth Kórházban kifejlesztett készülék oxigént juttat a vérbe mindkét szervben egy világon elsőként alkalmazott eljárással. A gép ezzel képes életre kelteni az összeomlott szerveket a keringés leállása után. Ahogy Pedro Catarino, a kórház sebésze fogalmazott: "feltölti az elemeket".



"Ez egy újraélesztés, és miután feltöltöttük a szív energiatartalékait, megtörténhet az átültetés" - magyarázta az orvos, aki szerint legalább kétszer, de lehet, hogy négyszer annyi szív- és tüdőátültetést lehet elvégezni az eljárásnak köszönhetően, ugyanis ezzel sokkal több szerv válik alkalmassá a donációra.



Catarino hozzáfűzte: nagyon nagy szükség volt erre az áttörésre, mivel naponta halnak meg olyan betegek, akik az átültetésre várnak.



A legtöbb átültetésre alkalmas szerv olyan emberektől származik, akiknél bekövetkezett az agyhalál. Az orvosok egy ideig az agyhalál beállta után is képesek életben tartani a szívüket, amíg át nem lehet ültetni.



Aaron Green, a kórház páciense azonban már egy olyan ember szervét kapta, akinek leállt a keringése, és nem működtek a szervei. Az agyhalál bekövetkezte után még négy órán át alkalmasak az ember szervei az átültetésre. A keringés leállása után azonban csupán 30 perce van az orvosoknak arra, hogy géppel élesszék fel a szerveket - mondta Catarino.



A kórház öt éve végez olyan szívátültetést, amikor összeomlott keringésű szervet transzplantálnak. Tavaly nyáron végeztek először olyan szív- és tüdőátültetést, amihez az új gépet használták.



Jelenleg a 25 éves Green az egyetlen ember a világon, aki egy olyan donortól kapott szívet és tüdőt, akinek a szíve már leállt.



"Amikor magamhoz tértem a műtét után, az első pillantásom a kezemre esett és láttam, hogy már nem kék. Hihetetlen, milyen gyorsan beindult a szív és a tüdő működése" - idézte fel.



Green két hónappal a transzplantáció után elhagyhatta a kórházat, azóta már krikettezik és kerékpározik is. Újra munkába állt, és szeptemberre tervezi az esküvőjét a menyasszonyával - írta a brit közszolgálati hírportál.