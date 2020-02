Elképesztő lelet

Emberi csontokból készült falakra bukkantak Belgiumban

Emberi csontokból készült falakra bukkantak régészek a genti Szent Bávó székesegyház alatt.



"Ez egy páratlan felfedezés Belgiumban" - idézte a The Brussel Times napilap a régészetcsoport szóvivőjét.



A falak főként felnőttek lábszár- és combcsontjaiból készültek, a köztük lévő teret koponyákkal töltötték ki, amelyek közül többet darabokra törtek. A falak fölötti szinten teljes emberi csontvázakra bukkantak a régészek.



"Ez azt jelenti, hogy a területet temetőként használták még az után is, hogy a falakat felhúzták" - tette hozzá az illetékes.



A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak rá a ritka leletre.







"Ilyen jelenséggel még nálunk nem találkoztunk" - hangoztatta Janiek De Gryse, a régészcsoport vezetője. Emlékeztetett arra, hogy máshol, például a párizsi katakombákban találtak már ilyen falakat.



A csontok korát a régészek a 15. század második felére datálták.



"Úgy véljük, hogy a falakat a 17. és a 18. században építették, de még kiterjedt kutatást kell végeznünk" - mondta.



A régészeknek még arra a kérdésre is választ kell adniuk, hogy miért építették ezeket a falakat. A szakemberek szerint valószínűleg akkor húzhatták fel őket, amikor a temető egy részét megtisztították, azaz a sírokból kiemelték a csontokat, hogy új sírhelyeket létesítsenek.



Egy templom udvarának megtisztításakor a csontvázakat nem lehet csak úgy kidobni. Feltételezve, hogy a hívők a test feltámadásában hittek, akkor a csont nagyon fontos volt. Ezért épültek egykoron csontházak a városi temetők falainál - mondta de Gryse.