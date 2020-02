Állatok

Elpusztult Nagy Tim, az utolsó óriásagyarú afrikai elefántok egyike

Az elefántnak olyan hosszú - egyenként több mint 45 kilósra becsült - agyara volt, hogy egészen a földig ért. 2020.02.06 09:01 MTI

Elpusztult Nagy Tim, az afrikai óriásagyarú elefántok egyik utolsó példánya. A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat (KWS) közleménye szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki.



A Kenyában nagy tiszteletben álló Nagy Timet az Amboseli Nemzeti Parkban találták meg, a közlemény szerint természetes okok vezettek halálához.



Az elefántnak olyan hosszú - egyenként több mint 45 kilósra becsült - agyara volt, hogy egészen a földig ért. Rendszerint csak a nagyon öreg elefántoknak van ilyen óriási agyaruk. A természetvédők szerint csupán pár tucatnyi lehet az óriásagyarú afrikai elefántok száma, ugyanis az orvvadászok is főleg rájuk vadásznak éppen különösen hosszúra megnyúlt metszőfoguk miatt.



Annyi nagyagyarú elefánt pusztult el, hogy ez már a faj fennmaradásában is megmutatkozik: a tudósok szerint mivel a hosszú agyarú elefántok élete van a legnagyobb veszélyben, manapság az afrikai elefántoknak már kisebb agyaruk nő, mint száz évvel ezelőtt.



A kutatók minden megfigyelt elefántcsordát egy betűvel jelölnek meg, hogy könnyebb legyen őket azonosítani. Az egy csordában élő elefántok neve mind a csordát jelző betűvel kezdődik. Tim a T csordába tartozott.



Timnek hosszú élete során az orvvadászokat és a feldühödött farmereket is sikerült túlélnie, noha volt egy rossz szokása: rájárt a falusiak termőföldjeire. Ezért állatvédők és vadőrök nyomjelző nyakörvet erősítettek rá, és valahányszor megközelített egy ültetvényt, vadőrök siettek oda, hogy más irányba tereljék. Az első évben 183 alkalommal próbált behatolni szántóföldre vagy megdézsmálni termést, de a megfigyelés eredményeként az ilyen támadásokat sikerült a felére csökkenteni.



Egyszer egy lándzsa fúrta át az egyik fülét, és beleállt a vállába, de az állatorvosoknak sikerült meggyógyítaniuk.

"A szívünk szakad meg. Tim egyike volt Afrika utolsó szuperagyarasainak. Kenya egyik nemzeti kincse volt" - fogalmazott egy nairobi központú állatvédő szervezet.



Nagy Tim testét a kenyai fővárosba szállítják, ahol kitömik, hogy kiállítsák a nemzeti múzeumban.



Kenya egyike a legnagyobb elefántpopulációval rendelkező afrikai országoknak, a becslések szerint 35 ezer példány él az országban.