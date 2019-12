Tudomány

Megfejtették a pisai ferde torony titkát

Megfejtették a pisai ferde torony titkát: megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító, megdőlt tornyot 13. század utolsó negyedében, az építés első fázisában Bonanno Pisano építész tervezte.



Azt, hogy Bonanno munkája a torony, Giulia Ammannati, a Scuola Normale di Pisa egyetem paleográfusa fedezte fel - írta szerdai számában a La Nazione című toszkán napilap. Ő fejtett meg egy latin feliratot egy olyan kövön, amelyet 1838-ban Bonanno sírjában, a pisai ferde torony körüli ásatásoknál találtak.



A nehezen olvasható kövön két latin hexameter áll, ezekben Bonanno egy csodálatos mű építőjének nevezi magát.



Ammannati kutatásainak eredményeit újonnan megjelent könyvében mutatta be.



Ammannati felfedezése alátámasztja a reneszánsz építész, Giorgio Vasari állítását, aki Bonannót a torony első építőjének nevezte.



A pisai torony megépítése mintegy kétszáz évig tartott három építési szakaszban. Bonanno Pisano 1173-ban kezdett hozzá az építéshez és megépítette az első emeletet, amelyet 15 fehér márvány oszlop vesz körül klasszikus oszlopfőkkel és vakárkádokkal.



A harmadik emelet építésekor 1178-ban az instabil talaj miatt öt centiméterrel megdőlt a torony, ezért leállították az építkezést.



Csak száz évvel később folytatta a munkálatokat Giovanni Di Simone és megpróbálta kiegyensúlyozni a dőlést. A várt eredmény azonban nem született meg, ezért az építkezés ismét leállt. A harangtorony megépítését végül Tommaso Pisano folytatta és fejezte is be 1372-ben.



A 800 éves építményt 1993 és 2001 között a talapzat alatt elhelyezett több tonnányi súlyokkal 44 centiméternyire "kiegyenesítették".



A projekt során erős drótkötelekkel biztosították a tornyot. Mivel az 58,5 méter magas építmény a merőlegestől mért 4,5 méteres elhajlása miatt az összeomlással fenyegetett, 1990-ben lezárták a látogatók elől. Az újabb építési munkálatok 28 millió euróba kerültek.



Végül a világörökség részét képező pisai ferde tornyot 2001-ben, tizenegy év után ismét megnyitották.