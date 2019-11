Űrkutatás

Akkora fekete lyukat találtak a Tejútrendszerben, amekkora a kutatók szerint nem is létezhetne

Hatalmas fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben, az objektum mérete a kutatókat is meglepte. A szakértők szerint a fekete lyuk olyan nagy, hogy nem is létezhetne a galaxisban.



Az LB-1 jelű objektum 15 ezer fényév távolságra van a Földtől, tömege 70-szer nagyobb a Napénál.



Liu Csi-feng, a Kínai Nemzeti Csillagvizsgáló munkatársa és a vizsgálat vezetője szerint a Tejútrendszerben a becslések alapján mintegy 100 millió steláris fekete lyuk van, de az LB-1 kétszer nagyobb tömegű, mint amekkora mai ismereteink szerint egyáltalán elképzelhető lenne.



"A csillagfejlődés jelenlegi modelljei szerint ilyen hatalmas tömegű fekete lyukak nem is létezhetnének a galaxisunkban” – mondta a szakértő.



A fekete lyukaknak két fő típusa létezik. A kisebb, csillagtömegű objektumok a Napnál legfeljebb 20-szor nagyobb tömegűek, és akkor keletkeznek, amikor egy nagyon nagy csillag összeomlik. A szupermasszív fekete lyukak ugyanakkor legalább több milliószor nagyobb tömegűek, mint a Nap, eredetük pedig ismeretlen. Ilyen szupermasszív objektum a galaxisunk közepében fekvő Sagittarius A*.



Liu Csi-feng szerint eddig úgy vélték, hogy a Tejútrendszerben nem alakulhat ki olyan köztes tömegű fekete lyuk, mint az LB-1. A kutatóknak most magyarázatot kell találniuk a jelenlétére.