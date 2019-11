Tudomány

Rejtély a tudósok számára, hogy farkas vagy kutya a 18 ezer éves kölyöktetem

DNS-vizsgálatokkal sem tudták meghatározni tudósok, hogy kutya vagy farkas-e az a 18 ezer éves, tökéletesen megőrződött kölyöktetem, amelyre 2018 nyarán bukkantak a szibériai Jakutföldön - adta hírül a The Siberian Times napilap honlapja.



Azt bizonyosan megállapították, hogy a kölyök kan, és tejfogai alapján alig kéthónapos lehetett, amikor elpusztult. Az örökké fagyott talaj az Ingyigirka folyó közelében tökéletesen megőrizte a tetemet, még a kicsiny állat bajuszát és szempilláit is.



A kölyökállat halálának okát sem tudták még megállapítani a tudósok, de a tetem helyzetéből arra következtetnek, hogy nem valami váratlan esemény okozta.



Az első DNS-szekvenálást a svédországi Paleogenetikai Központban végzeték, és eredménye meglepte a kutatókat, mivel nem tudták meghatározni, hogy a kicsiny állat kutya vagy farkas volt.



Love Dalén professzor szerint általában ez már az első DNS-tesztekből ki szokott derülni. "A központnak van Európa legnagyobb génbankja a világ összes kutyaféléjéből, de ebben az esetben nem tudtuk azonosítani az állatot az első vizsgálattal" - magyarázta.



A tudósok feltételezése szerint a kölyök vagy farkas, vagy kutya, de lehet egy farkaskutya/korai kutya, azaz átmenet a farkas és a kutya között. A kölyök a Dogor nevet kapta, amely jakut nyelven barátot jelent, angolul azonban akár azt a kérdést is rejtheti, hogy kutya vagy..(dog or) mi ez az állat.