Nem nyílt ki a Boeing-űrhajó egyik ejtőernyője a létfontosságú próbarepüléskor

Az űrhajót arra fejlesztették, hogy űrhajósokat szállítson a Nemzetközi Űrállomásra és onnan vissza a Földre.



"Az ejtőernyő akkor mondott csütörtököt, amikor az űrhajó azon üzemmódját tesztelték, hogy szükséghelyzet esetén a személyzetet biztonságba helyezze" - írta e-mailüzenetében Todd Blecher, a Boeing vállalat szóvivője.



"Túl korai megmondani, miért nem nyílt ki mindhárom ejtőernyő. Ugyanakkor a teszt paraméterei és a személyzet biztonsága szempontjából elfogadható az, hogy csak kettő működött sikeresen" - írta.



A Boeing és az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA közölte, hogy ennek ellenére még mindig december 17-ét célozzák meg a Starliner első személyzet nélküli repüléséhez a Nemzetközi Űrállomásra.



A NASA a Boeinget és Elon Musk SpaceX vállalatát választotta ki arra, hogy űrjárművet fejlesszen amerikai űrhajósoknak a Nemzetközi Űrállomásra juttatásához az amerikai űrsiklóprogram 2011-es befejezése után.



Az ejtőernyők alkalmazása mindkét vállalat számára nagy műszaki kihívást jelentett, és számos kérdést vetett fel a személyzet biztonságát és a repülések gyakoriságát illetően.



Az ejtőernyők lassítják le az űrkapszulát, amikor szuperszonikus sebességgel visszatér a Földre.



A SpaceX Crew Dragon nevű űrkapszulájával a jövő éve első negyedében tervezi az első próbarepülést űrhajóssal a fedélzetén az után, hogy márciusban befejeződtek a személyzet nélküli tesztrepülések.

Once #Starliner's engines fired, the spacecraft got up to 650 miles per hour (1,046 km per hour) in about five seconds, proving this system can get crew away from a dangerous situation fast. pic.twitter.com/YKlvaMm8Vh