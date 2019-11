101 év után elmozdult a Niagara-vízesésnél lévő híres hajóroncs

Százegy év után először elmozdult a helyéről egy híres hajóroncs a Kanada és az Egyesült Államok határán fekvő Niagara-vízesésnél.



A Niagara Parks nevű ontariói kormányügynökség a hét végén tett közzé egy felvételt az "elszabadult" uszályról, amelyet az október 31-i erős széllökések mozdítottak ki a sziklák öleléséből.



Jim Hill örökségvédelmi szakember elmondta, hogy a vasroncs nagyjából 50 méterrel sodródott arrébb eredeti helyéről.



A vízi jármű egy 1918 augusztusában lezajlott drámai mentőakció során rekedt a Niagara-vízesés sziklái között. Az uszály két emberrel a fedélzetén szakadt le egy vontatóhajóról nagyjából 1,6 kilométerre a hatalmas vízesésegyüttes egyik tagja, a Patkó-zuhatag felett.



A két férfit sikerült kimenekíteni, a jármű azonban a sellős (zuhatagos) folyószakaszban rekedt, nagyjából 200 méterre a kanadai partoktól, ahol egészen múlt hét csütörtökig pihent.



Hill szerint nem lehet tudni, hogy a gyorsan pusztuló jármű meddig marad az új helyén, lehet, hogy csupán napokig, de előfordulhat, hogy akár évekig is.

Parks officials monitoring position of recently dislodged scow at edge of Niagara Falls https://t.co/jxEge9lZo8 pic.twitter.com/WnTQwYeQAU