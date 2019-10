Tudomány

Harminchat évnyi helyreállítás után nyílt meg az egyik legszebb római kori lakóház

Harminchat év után nyílt meg a látogatók előtt az egyik legszebb római kori lakóépület, a hajdani Herculaneumban álló Bicentennárium Háza. 2019.10.24 17:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A háromszintes ház onnan kapta a nevét, hogy kétszáz évvel az elfeledett ókori város nyomainak felfedezése után bukkantak rá.



Herculaneumot a Vezúv kitörése pusztította el Kr. u. 79-ben, mint világhírű "szomszédját", Pompejit.



A 600 négyzetméteres Bicentennáriumi Házat a herculaneumi ásatások legnemesebb villájának tekintik. A lenyűgöző freskókkal és padlómozaikokkal díszített házat 1938-ban fedezték fel, 1983-ban azonban be kellett zárni, olyan rossz állapotba került - olvasható a The Guardian című brit napilap honlapján.



A szerdai ünnepélyes megnyitón Dario Franceschini olasz kulturális miniszter "jelentős eredménynek" nevezte, hogy 36 év restaurálás után "a rendkívüli műemlék, mely az elhanyagolás miatt pusztulásnak indult, újra látogatható".



A villa freskóin mitológiai jelenetek elevenednek meg, egyiken Vénusz és Mars, egy másikon Daidalosz és Pasziphaé, más festmények jelenetein Dionüszosz ismerhető fel. A művészi dekorációk jellemzőek voltak a városka jómódú lakóházaira.



Herculaneum ugyan kisebb volt, mint Pompeji, ám a szakértők szerint gazdagabbak lakták, ezért a lakóházak között nagyobb a luxusvillák aránya. Ide jártak a birodalom legtehetősebb polgárai is, hogy a város tengerpartján üdüljenek.



A települést 15 méteres vulkáni hamu temette maga alá, kútásás közben bukkantak a nyomaira a 18. század elején.



Úgy tudni, lakóinak nagy része elmenekült még az előtt, hogy a tűzhányó kitört volna, noha 1980-ban négyszáz holttestet fedeztek fel, amelyek a hamu alatt jó állapotban maradtak fenn.



Az ásatásokat rendkívül megnehezítette, hogy a romok a felettük épült város, Resina alatt feküdtek. A település nevét az ókori előd emlékére 1969-ben Ercolanóra változtatták.



A hamu alatt gyümölcsök és kenyér, fa bútordarabok és római tekercsek elszenesedett maradványait is feltárták.



Tudósok szerint nagy energiájú röntgensugárral és mesterséges intelligenciával talán újra olvashatóvá válik a tekercsek tartalma is.



Az évente nagyjából félmillió turistát vonzó Herculaneum jelentős részeit még mindig nem tárták fel. A kulturális miniszter elmondta, a munkálatokat továbbra is finanszírozzák, ugyanúgy, ahogy a szomszédos Pompejiben, ahol hónapról hónapra újabb és újabb leletek keltenek szenzációt.