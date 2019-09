Kínai 'Loch Ness-i szörnyet' láttak a Jangce folyóban - videó

A pénteken a netre került szemcsés, rossz minőségű képeken úgy tűnik, mintha egy vízi élőlény farka jelenne meg a Jangce folyóban. A felvételt, amely a kínai Sina Weibo mikroblogon került nyilvánosságra, a hétvégén már sok millióan látták, és azóta is szakadatlanul folyik a találgatás.



Szakértők is megszólaltak a kérdésben, bár sokan úgy vélik, a jelenségnek valószínűleg valamilyen egyszerű magyarázata van - olvasható a BBC News honlapján.



A felvétel Hopej tartomány nyugati részén fekvő Jicsangnál készült, a Három-szurdok-gát közelében. A videón feltűnő lény olyan, mintha egy óriási angolna vagy kígyó úszna a folyó felszíne alatt.



Vang Csun-fang professzor, a Huacsung Mezőgazdasági Egyetem munkatársa kizárta, hogy valamilyen új fajról lenne szó, szerinte a képeken "egyszerű vízi kígyót" látni.



Egyes vélemények szerint az olyan külső tényezők, mint a szennyezés közrejátszhat abban, hogy a tengerikígyók extrém nagyra nőjenek meg.



A kérdésben megszólalók között azonban akadnak szkeptikusok, akik szerint nem is biztos, hogy egyáltalán élőlény látszik a képeken. A népszerű The Paper hírportálon egy másik felvétel látható, amelyen egy hosszú, fekete valami mozog a vízben, ami kevésbé tűnik élőnek.



A megkérdezett biológus, Ting Li véleménye szerint nem hal, vagy kígyó látszik a képeken, inkább egy "vízben lebegő tárgy".



Közben egy újabb fotó is feltűnt a neten, amely egy parti kövekre kivetődött hosszú fekete dologról készült, ami további találgatásokra adott okot.



Egyesek úgy vélik, a helyi önkormányzat áll a rejtély mögött, amely ilyen fogással akarja a turistákat a környékre vonzani.



Mások a felvételek minőségén mulatnak, hiszen a képek nem tükrözik a Kínában már elérhető, kitűnő felvételeket készítő okostelefonok tudását. "A szörnyek mindig csak akkor tűnnek fel, amikor kevés a pixel" - viccelődött egy hozzászóló.



A 6300 kilométer hosszú Jangce Ázsia leghosszabb, a világ harmadik leghosszabb folyója. A környezetszennyezés az utóbbi években komolyan érintette a vizét, és ezt élővilága is megsínylette.



A legnagyobb élőlény, amely a Jangce folyóban él jelenleg, a kínai óriásszalamandra, amely az 1,8 méter hosszúságot is elérheti. Ez a faj is súlyosan veszélyeztetett, főleg a környezetszennyezés miatt.

People are saying its the Loch Ness Monster, I think this is either a giant sea Snake or a giant Eel.



Also I do wanna believe in Nessy being real but we need more proof https://t.co/lB6AcIfDkA