Hét kisgólya nőtt fel egy romániai gólyafészekben

Forrás: Román Madártani Társaság

Hét kisgólya nőtt fel a nyáron egy romániai gólyafészekben. A szokatlanul népes gólyacsaládról a Román Madártani Társaság (SOR) pénteken számolt be honlapján.



A társaság fényképet is közölt a Suceava megyei Hodornic de Sus faluban álló gólyafészekről. Mint megjegyezték: ez az első eset, hogy hét kisgólyát regisztrálnak romániai fészekben. Tavaly Bulgáriában jegyeztek fel hasonló esetet. Hozzátették, a gólyapár részéről rendkívüli erőfeszítést igényel a fiókák táplálása, és hét kisgólya felnevelése csak táplálékban nagyon gazdag vidéken sikerülhet.



A népes gólyacsaládról az Uite barza (Nézd a gólyát) telefonos alkalmazással érkezett a bejelentés. A madártatni társaság a gólyák számlálására fejlesztett ki az applikációt, amelyen önkéntesek 3206 gólyafészket jelentettek be, de ezek közül csak 2788-at sikerült a földrajzi koordináták alapján is igazolni.



Voltak ugyanis olyan fészkek, amelyeket többen is bejelentettek, illetve olyanok, amelyeket mozgó autóból regisztráltak, így a helymegjelölés nem volt pontos. Az összeírás során 6580 gólyát, köztük 3044 felnőtt madarat számláltak meg. A székelyföldi Madéfalván számolták a legtöbb gólyafészket, ott 42 gólyacsalád fészkel.



Hét tojást tojt 2019 tavaszán a webkamerával megfigyelt magyarfenesi gólyafészekben lakó Leske névre keresztelt gólya is, de az első két tojást Miska névre keresztelt párja kidobta a fészekből, egy tojás nem kelt ki, egy kisgólya pedig, nem sokkal kikelése után, elpusztult.



Az elmúlt napokban már elkezdődött a gólyák őszi vonulása.