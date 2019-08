Tudomány

A világ legkorábbi magashegyi 'településének' maradványait tárták fel Etiópiában

A világ eddig ismert legkorábbi, több mint 40 ezer éves magashegyi 'településének' maradványait tárta fel egy nemzetközi kutatócsoport az etiópiai Bale-hegységben.

A Science című tudományos folyóiratban publikált eredmények szerint kőkorszaki vadászok laktak a csaknem 3500 méteres magasságban - írja a swissinfo.ch.



A radiometrikus kormeghatározásnak alávetett régészeti leletek alapján a kutatók megállapították, hogy a vadászok obszidiánból készítettek maguknak eszközöket, és óriás földikutyával táplálkoztak. Az ásatási munkálatok során faszénmaradványok is a felszínre kerültek.



A szakemberek szerint nem egyértelmű, hogy a kőkorszaki vadászok tartósan a területen éltek-e, de az bizonyos, hogy a magaslati menedéket többször is lakták a 47 ezer és 31 ezer évvel ezelőtti időszakban.



A nagy tengerszint feletti magasság megterheli az emberi szervezetet. A kutatók emiatt sokáig úgy vélték, hogy az emberiség csupán nem olyan régen kezdett el 2500 méter feletti magasságban letelepedni. Az elmúlt évek régészeti felfedezései azonban azt mutatják, hogy a magashegyi területeken való letelepedés az eddig véltnél korábbra nyúlik vissza.



A Berni Egyetem kutatói rekonstruálták a térség évezredekkel ezelőtti környezeti és éghajlati viszonyait a hegység völgyeiben lévő morénákból begyűjtött kőzetminták elemzése és kormeghatározása révén. Ezek a hegyek ma már jégmentesek. A legutóbbi jégkorszak során, nagyjából 40 ezer évvel ezelőtt azonban még gleccserek húzódtak nem messze a most felfedezett településtől.