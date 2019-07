Történelem

Megtaláltak egy 1968-ban eltűnt francia tengeralattjárót

Egy kutatócsapat megtalálta az 1968-ban eltűnt Minerve tengeralattjárót - jelentette be a francia védelmi miniszter hétfőn a Twitteren.



A Minerve fedélzetén 52-en dolgoztak, amikor 1968 januárjában a dél-franciaországi Toulon partjai közelében nyoma veszett. A korábbi keresési kísérletek nem jártak sikerrel - írta a BBC hírportálja.



Florence Parly védelmi miniszter márciusban jelentette be, hogy a gyászoló családok kérésére ismét kutatni kezdenek a Minerve után.



"Most találtuk meg a Minerve-t. Siker ez, megkönnyebbülés és technológiai bravúr. A családokra gondolok, akik nagyon régóta várnak erre a pillanatra" - írta a Twitteren.



Az új kutatócsapat ismét elemezte az eltűnésről szóló információkat, köztük az árapály adatait is. A felfedezést az Ocean Infinity amerikai magáncég hajója tette - mondta el egy francia tengerésztiszt az AFP francia hírügynökségnek.



A tengeralattjárót Toulontól 45 kilométerre, 2370 méteres mélységben találták meg.



Sosem derült ki, hogy mi okozta a balesetet, amelyben a Minerve elsüllyedt. Az 1960-as években számos katonai tengeralattjáróval történt halálos katasztrófa világszerte.