Űrkutatás

Bemutatta holdraszálló űrhajóját a világ leggazdagabb embere

hirdetés

Bemutatta a Blue Moon holdraszálló űrhajót Jeff Bezos Amazon-alapító, a világ leggazdagabb embere.



Az űrhajót már három éve fejleszti a milliárdos Blue Origin nevű űrhajózási cége, teljes valójában viszont most először, egy washingtoni sajtóeseményen láthatta a közönség. A Blue Moon önállóan képes navigálni az űrben, és teherhajónak sem utolsó: több tonnányi felszerelést, köztük legalább négy holdjárót tud magával vinni, ami óriási segítség az asztronautáknak. De arra is alkalmassá tették, hogy a Holdról szállítson tovább űrhajósokat, ha netán erre lenne szükség - mondta el Bezos.



A Convention Centerben tartott eseményen a BE-7 nevű, újonnan tervezett hajtóművet is bemutatták a meghívott vendégeknek. A szerkezetet folyékony hidrogén működteti, amely lehetővé teszi, hogy az űrutazáshoz szükséges üzemanyagot a Holdon állítsák elő a szakemberek. Ehhez csupán vízre lesz szükség.