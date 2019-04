Marsmozgás

A tudósok vizsgálják, hogy miért rengett a Mars

A tudósok még vizsgálják, hogy pontosan mi állhat a nemrégiben rögzített marsrengés hátterében, mivel a vörös bolygó tektonikai értelemben halottnak számít - mondta Sárneczky Krisztián, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa szombaton az M1 aktuális csatornán.



A Cnes, a francia űrkutatási ügynökség kedden közölte, gyenge, de világosan észlelhető rengést érzékelt a Marson az Insight amerikai űrszonda francia szeizmométere (SEIS) április 6-án. Ez az első marsrengés, amelyet ez a műszer jelzett.



Sárneczky Krisztián a műsorban elmondta, a bolygónak nincs olvadt fémmagja, mint a Földnek, így a tektonikai lemezek sem mozoghatnak rajta. A Marson nincs kontinensvándorlás, hanem a bolygót egyetlen darab, merev kéreg alkotja, emiatt sokkal ritkábbak és gyengébbek is a rengések - tette hozzá.



A tudósoknak egyelőre csak tippjei vannak, hogy mi okozhatja a rengéseket: például a bolygó hűlése, és az ezzel összefüggő térfogatcsökkenés repedéseket, ropogásokat okozhat a Mars belsejében, amit a szonda is érzékel.



Közölte azt is, hogy a Földön naponta több ezer olyan rengés lehet, mint amit a Marson érzékeltek négy hónap alatt, s ez szintén azt jelzi, hogy a vörös bolygón nagyon alacsony a szeizmikus aktivitás.