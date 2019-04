Legalább 34 múmiára bukkantak régészek egy dél-egyiptomi ókori sír feltárásakor

Lelet

A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. 2019.04.26

Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból.



A múmiák mellett a régészek agyagedényekre is bukkantak, valamint festett halotti maszkokra és fából készült szobrokra. Megtalálták a mumifiáláshoz használt vázákat és egy olyan hordágyat, amelyen valószínűleg a holttesteket vitték a sírhoz.



A megtalált érintetlen hieroglifák szerint a sír egy Tjt nevű kereskedő tulajdona volt.



A sír két halotti kamrából áll, és egy fallal zárták le. A főkamrában mintegy 30 mumifikált holttestet találtak, férfiakét, nőkét és gyermekekét, az oldalkamra a becslések szerint négy múmiát rejt. Két egymáson fekvő múmia egy anyáé és gyermekéé - vélik a régészek.



További kutatásokat kell végezni ahhoz, hogy megállapítsuk a múmiák pontos számát - mondta Patrizia Piacentini, a Milánói Egyetem egyiptológus professzora, az asszuáni feltárások vezetője a CNN amerikai hírtelevíziónak.



A régészek mintegy 300 sírt térképeztek fel Asszuán térségében. "Tudjuk, hogy Asszuán fontos központ volt a későkorban és a görög-romai időszakban, de nem tudtuk azt, hogy hová temették ekkor az embereket. Most már tudjuk" - tette hozzá a professzor.



Néhány vázában megtalálták a halottak számára odakészített élelmiszereket is. "A sírokból megtudhatjuk, mit ettek, miként és hány évesen halhattak meg" - mondta Piacentini.



A régészek novemberben látnak hozzá az újabb feltárásokhoz a térségen. "Sok meglepetése várhat még ránk" - hangoztatta a professzor.



Egyiptomban gőzerővel folynak a régészeti feltárások. 25 országból mintegy 250 régészcsoport - köztük 80 egyiptomi - dolgozik az ország különböző helyszínein folyó ásatásokon.