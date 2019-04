Űrkutatás

Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda

Gyenge, de világosan észlelhető rengést érzékelt a Marson az Insight amerikai űrszonda francia szeizmométere (SEIS) április 6-án, ez az első Mars-rengés, amelyet a műszer jelzett - közölte kedden a francia űrkutatási ügynökség, a Cnes.



"Elképesztő, hogy végre van jele annak, hogy a Marson létezik szeizmikus aktivitás. Hónapok óta várunk az első Mars-rengés észlelésére" – írta közleményében Philippe Lognonné, a párizsi Institute de Physique du Globe kutatója, a SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) nevű szeizmométer "atyja".



A szeizmométert december 19-én helyezte el a vörös bolygó felszínén az Insight amerikai robotgeológus űrszonda, amely később egy kúp alakú védőpajzsot is elhelyezett a műszerre, hogy óvják a széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól. A védőpajzs megakadályozza, hogy a rendkívül érzékeny műszer ide-oda mozogjon a széllökésektől és ezáltal "szennyezett" adatokat gyűjtsön. A szeizmométer teszi lehetővé, hogy a tudósok a Mars belsejébe pillantsanak és tanulmányozhassák az úgynevezett Mars-rengéseket. Az eredmények segíthetik a kutatókat abban, hogy megismerjék a Mars és a többi Föld-típusú bolygó keletkezésének körülményeit.



Bruce Banerrdt, a NASA tudományos programvezetője szerint a Mars-rengést a misszió 128. marsi napján észlelte a műszer. Most a tudósokon a sor, hogy megerősítsék, valóban a vörös bolygó belsejéből eredő mozgásról van szó, nem hibás észlelésről.