Csillagászat

Űrállomás a Hold előtt

Az égboltunkon átvonuló Nemzetközi Űrállomás sokak számára lehet ismerős látvány. Nyugatról kelet felé haladva méltóságteljesen halad át felettünk, az esemény néhány percen át tart, szerencsés esetben az űrállomás akár a Vénusz fényességét is elérheti, ezért sokak figyelmét magára vonja. Bizonyára olyanok is látták már, akik nem is voltak tudatában annak, hogy a legnagyobb, ember alkotta mesterséges égitest, a mintegy 420 tonna össztömegű ISS száguld a fejük felett nagyjából 400 km-es magasságban - írta a csillagaszat.hu.



Az űrállomás – és más mesterséges égitestek – átvonulásai tehát rendszeresen észlelhetők a Föld felszínéről is, sajnos éppen az ISS az Űrhajózás Világnapján és az azt követő időszakban nem lesz látható Magyarországról, csak április végétől lehet ismét megfigyelni rendszeres átvonulásait az éjszakai égen.



A Nemzetközi Űrállomás időről időre a Nap és a Hold előtt is elhalad. Ezek az átvonulások meglehetősen keskeny területről figyelhetők meg, adott észlelőhelyre a Calsky oldalon lehet előrejelzéseket generálni.

Február 10-én lakhelyemtől nézve a Hold előtt haladt el a Nemzetközi Űrállomás, és nem kellett messzire autóznom ahhoz, hogy a Hold pereme mentén haladjon. Meglepődtem az eredményen, sokkal sápadtabb Holdat és Űrállomást vártam, mivel még a nappali égen volt megfigyelhető az esemény, a Nap még jó fél órán át a horizont felett volt az átvonulás után.

Az áthaladás után rögtön készített videókat a szerző, Nagy Szabolcs, egy teljes alakos mozaikos fotóhoz is. A Hold előtti átvonulás képkockáiból szeretett volna egy kompozit fotót is készíteni, de a képkockák minősége sajnos nem volt túlságosan jó. Viszont tökéletesen megfeleltek egy olyan animáció készítéséhez, amely jól visszaadja az átvonulás hangulatát - különösen érdekes volt, hogy égi kísérőnk pereme közelében száguldott át az űreszköz a Hold előtt. A videón valós időben és lassítva is láthatjuk mesterséges és természetes égi kísérőnk égi "találkozását".