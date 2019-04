Nem sikerült a Holdra szállás, megszakadt a kapcsolat az izraeli szondával

A Hold közvetlen közelében megszakadt a kapcsolat az izraeli holdszondával, a Beresittel - jelentette az izraeli tizenhármas kereskedelmi tévécsatorna élő adásában.



Minden izraeli tévécsatorna élő adásban közvetítette az első izraeli holdjármű leszállásának perceit. A berendezés a Hold felszínének közelében még egy utolsó fényképet küldött magáról, amelyen az izraeli zászló mellett angolul a "Kis nép, nagy álom", és az "Izrael népe él" felirat látszott.



Később az érkezés pillanatában megszakadt a kapcsolat a holdjáróval, és a szakemberek hiába próbálták megfejteni a hiba okát. A Beresit valószínűleg összetört vagy felrobbant.



Az ország középső részén, a Jehúd városban lévő "űrközpontban" Benjámin Netanjahu miniszterelnök személyesen is figyelemmel kísérte a Holdra szállás kísérletét, majd azt mondta, hogy Izrael legközelebb sikeresebben oldja meg a feladatot és bejelentette: két-három év múlva kísérlik meg újra a Holdra szállást.



Ha sikerült volna, akkor Izrael lenne a világ negyedik állama, amely képes erre. Így a hetedik, amely űreszközzel megközelítette a Holdat. A holdszonda egy héttel ezelőtt állt Hold körüli pályára, sikeresen végrehajtva a leszállása előtti utolsó veszélyes manővert. A Beresit nevű, legénység nélküli kis űrhajó 5,5 millió kilométert, és több sikeres manővert tett meg február 22-i felbocsátása óta. A négylábú, alig másfél méter magas, közel hat mázsás járműnek a Serenitatis-tengernél kellett volna Holdat érnie a tervek szerint.



A Hold-szonda az Asrael Aerospace Industries állami repülőgépgyár űrkutatási programjának és a SpaceIL nevű izraeli magánvállalkozásnak a közös gyártmánya volt. Mintegy 100 millió dollárba (28 milliárd forintba) került. Elsősorban Morris Kahn 88 éves dél-afrikai-izraeli milliárdos fedezte a költségeket.



A tervek szerint a Beresit két-három napig tevékenykedett volna a Hold felszínén, ahol a fedélzetén lévő műszerekkel az égitest mágneses mezejét mérte volna, és felvételeket készített volna a leszállás helyéről. Emellett feladata volt egy izraeli zászló kitűzése. Magával vitt továbbá egy kapszulában digitális lemezeket, rajtuk izraeli szimbólumokkal, dalokkal, gyermekrajzokkal, a Bibliával és egy holokauszttúlélő visszaemlékezéseivel "a jövendő nemzedékek számára".



A Beresit Mózes első könyvének (Genezis, Teremtés könyve) héber neve.

I'm sad about how #Beresheet ended, but am so proud of the entire @TeamSpaceIL for an incredible journey, an amazing outreach effort, and a historic spacecraft.



As many others have said, space is hard, and there's always next time.



!כל הכבוד pic.twitter.com/vMmlfkSDsi