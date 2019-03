Kutatás

Együttműködési megállapodást kötött a CERN és a Miskolci Egyetem

2019.03.20 ma.hu

A Miskolci Egyetem által szerdai közleményben azt írták: a 2038-ig szóló együttműködés a következő generációs hadronütköztető szupravezető alapanyagokból álló alkatrészeinek fejlesztésére és tesztelésére szól.



A közlemény szerint a CERN azért választotta magyarországi kutatói bázisának a Miskolci Egyetemet, mert ott egyszerre áll rendelkezésre a szupravezető anyagok fejlesztését és tesztelését lehetővé tevő műszaki és technológiai háttér, ami régiós szinten is egyedülálló képesség. A most induló projektben összesen mintegy 30 miskolci oktató, kutató, doktorandusz és hallgató működik együtt a CERN tudóscsapatával.



Az egyetem vezetése abban bízik, hogy a tudástranszfer keretében megvalósuló projekt sikere újabb nemzetközi kutatási megbízásokat fog vonzani Miskolcra, így tovább fokozódhat a helyi kutatói közösség nemzetközi érvényesülése és láthatósága - emelték ki.



Mint írták: a CERN a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, amelyhez Magyarország 1992-ben csatlakozott. Ott üzemeltetik a nagy hadronütköztetőt (LHC), ami meghatározó szerepet tölt be a részecske- és atomfizikai kutatásokban. A jelenlegi fejlesztés alatt álló nagy hadronütköztető várhatóan egy évtizeden belül a jelenlegi teljesítményének tízszeresét lesz képes leadni, amihez csúcstechnológiával fejlesztett és tesztelt, jelentős számú szupravezetőből álló alkatrészre lesz szükség - olvasható a közleményben.