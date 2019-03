Visszatért a Földre a SpaceX űrhajója

A Dragon közép-európai idő szerint pénteken reggel, hatnapos tesztrepülés után vált le az ISS-ről, fedélzetén egyetlen "utassal", a szenzorokkal felszerelt Ripley nevű bábuval, hat óra elteltével pedig ejtőernyők segítségével sikeresen leszállt az óceán vízén.



A sikeres tesztrepülés azt jelenti, hogy a SpaceX már idén élő űrhajóssal a fedélzetén indíthat űrhajót, és nyolc év után az Egyesült Államok ismét saját maga küldheti a kozmoszba űrhajósait, akik eddig orosz segítséggel jutottak fel a Nemzetközi Űrállomásra.



A Crew Dragon a floridai Cape Canaveralből indult útnak szombaton egy Falcon-9-es hordozórakétán, és mintegy 27 óra alatt érkezett meg céljához.



A 4,9 méter magas űrjármű próbaútján 180 kilogrammnyi utánpótlást és eszközt szállított a Nemzetközi Űrállomásra, ahol öt napig tartózkodott. Ezalatt Anne McClain amerikai űrhajós és Saint-Jacques további teszteket végezett az űrkapszulán, és ellenőrizték a berendezéseit.



2011 óta csak az oroszok szállítanak embereket a Nemzetközi Űrállomás és a Föld között. A SpaceX űrhajói néhányszor megtették az utat 2012 óta, de csak ellátmány volt a fedélzetükön.



Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) az idén először magánvállalatra bízza űrhajósai szállítását: a tervek szerint júliusban űrhajósokkal a fedélzetén indítják útnak a Dragont; a 2014-es megállapodás értelmében hat oda-vissza útért 2,6 milliárd dollárt (több mint 722 milliárd forintot) fizet a SpaceX-nek.

Atmospheric entry at 17,000 mph is like a meteor & will vaporize steel. Burn marks below are on cold side. Main heatshield on bottom. https://t.co/GRs7j751R4